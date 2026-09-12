24-30 | Mario López muestra sus credenciales y el OAR golpea primero en el regreso a División de Honor Plata

Por muchas aspiraciones (justificadas) que tenga el Attica 21 OAR Coruña para la temporada 2026-27, la División de Honor Plata sigue siendo una competición en la que hay que picar piedra cada semana para sacar un resultado positivo. Así lo comprobaron, por si a alguno se le había olvidado durante las vacaciones de verano, los hombres de Nando González en Antequera, donde para doblegar al Dólmenes tuvieron que jugar con el pico y el mazo a las espaldas. Por mucho que el conjunto malagueño sea un recién ascendido y por mucho que el 24-30 final pueda parecer sencillo.

El primer enemigo al que tuvo que hacer frente la escuadra oarista fue el sonido de las estridentes bocinas que marcaron el compás desde la grada del Francisco Argüelles. La afición del Antequera vivía un esperado regreso a la segunda categoría nacional y quiso hacerse notar desde el principio. Sobre el parqué, su equipo respondió. La primera parte fue un duelo entre iguales. Destacaron los porteros para bien y el desacierto ofensivo, en ambos extremos de la pista, para mal. La puntería se coció a fuego lento, fruto del momento de la temporada, y al OAR le costó desperezarse. Cargó los cañones por la derecha, con un Ángel Iglesias muy activo que cortaba hacia dentro como un cuchillo, pero el conjunto andaluz se mostró respondón. Impidió que los coruñeses se escapasen en el electrónico y aprovechó la velocidad de Sean Corning y Dilan Belalcázar a la contra para mantenerse con vida.

El equilibrio se mantuvo hasta los compases previos al descanso, cuando apareció el que, a la postre, sería el héroe oarista en el Argüelles: Mario López. El killer leonés calentó las muñecas y comenzó a bombardear la portería rival para dar aire a los suyos a base de goles cuando peor lo estaban pasando. Para eso vino y así lo cumple.

Despegue y tranquilidad

El 12-14 del intermedio pronto quedó en anécdota. La pausa le sentó bien al OAR o, quizá, bajó demasiado las revoluciones de un Antequera que ya no pudo sostener la intensidad visitante. El equipo de Nando González cogió velocidad de crucero y ya no la soltó. Golpeó como mejor sabe y más le gusta, con un ritmo machacón e intransigencia defensiva, en un goteo de goles constante y pesado que hizo mella en los ánimos de la escuadra andaluza. En el último tramo ni siquiera necesitó forzar. Mario López se soltó hasta llegar hasta los nueve tantos en su primera tarde estelar con la camiseta rojiblanca y el OAR emprendió el camino de vuelta con los dos primeros puntos en la mochila.