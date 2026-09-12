90-96 | El Surne Bilbao deja al Leyma Coruña con la miel en los labios

Al tercer fin de semana, llegó la primera derrota del Leyma Básquet Coruña en pretemporada. Sucumbió a manos del Surne Bilbao Basket (90-96) en el I Torneo Coliseum de Burgos, en un duelo que tuvo dos cuartos para cada equipo, pero en el que los vascos terminaron mejor para salir triunfadores. George Conditt IV, con 16 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración, fue el mejor de una escuadra de Carles Marco que este domingo vuelve a saltar a la pista para verse las caras con el San Pablo (18.30 horas).

Desarrollo del partido

El equipo naranja comenzó enchufado. Con el subidón de la Copa Galicia todavía en el cuerpo y el recuerdo de la exhibición ante el Breogán fresca en la memoria, el Leyma mandó en el primer acto. Bajo la batuta de un Lukas Uleckas, que, poco a poco, comienza a marcar las diferencias, la plantilla coruñesa mostró acierto y dominó el rebote para cerrar el electrónico en 23-16. El guion cambió en el segundo. El Bilbao se ajustó y el duelo se convirtió en un intercambio de canastas (parcial de 30-28) que los aficionados burgaleses presentes en el Coliseum disfrutaron de lo lindo. Conditt, con una gran presencia bajo ambos aros, ganó protagonismo y se marchó al descanso con 12 puntos en su casillero individual, convertido en el máximo anotador del encuentro en la primera mitad.

La ventaja de más nueve con la que el Leyma volvió del vestuario se esfumó en la segunda parte. Los pupilos de Jaume Ponsarnau metieron una marcha tras pasar por la caseta e igualaron el marcador (70-70) para afrontar los diez últimos minutos con todo por decidir sobre el parqué. Y, en el arreón final, triunfaron los bilbaínos, que llegaron a abrir una brecha de hasta 15 créditos que los coruñeses redujeron a base de carácter y tesón. La épica, esta vez, no sonrió a los naranjas, que se quedaron a medias y terminaron derrotados. Nate Darling (18 puntos) y Darrun Hilliard (17 puntos) resultaron decisivos en los momentos calientes para permitir al conjunto vasco levantar el trofeo, tras haber doblegado el pasado viernes al San Pablo Burgos por 72-79. Este domingo, el Leyma cierra triangular midiéndose a los anfitriones.