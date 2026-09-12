Luchi Maldonado y Efe Muñoz, del Marineda Hockey, irán a los World Skate Games

La mayor cita internacional del patinaje, los World Skate Games, siguen acumulando acento coruñés. A la lista de deportistas vinculados con A Coruña que estarán presentes en el evento que comenzará en Asunción (Paraguay) a partir del próximo 3 de octubre se han sumado esta semana dos jugadoras del Marineda Hockey: Luchi Maldonado y Efe Muñoz. La primera defenderá los colores de la selección argentina, mientras que la segunda competirá con la camiseta de Chile.

A las dos representantes del conjunto que dirige Ángel Galmán podría sumarse, también en hockey sobre patines, la coruñesa María Sanjurjo, que está en la prelista de la selección española y pelea por hacerse un hueco en la convocatoria final que pretende revalidar el cetro mundial. En la categoría masculina, César Carballeira está en su misma situación, junto a los liceístas Blai Roca y Bruno Saavedra. Franco Platero, el último fichaje del Liceo, también busca una oportunidad con Argentina. Quien ya ha asegurado su presencia en el torneo sudamericano es Hugo Mareque, que competirá con España Sub 19 tras unirse a la cantera del Barça.n