Maristas y Brigitte Lefebvre separan sus caminos antes del inicio de la Liga Challenge

El que parecía uno de los fichajes más ilusionantes del verano del Sparking Truth Maristas no llegará ni a vestir la camiseta del conjunto que dirige Fernando Buendía. Y es que la unión entre Brigitte Lefebvre-Okankwu y la entidad coruñesa ha llegado a su fin incluso antes de empezar. Así lo ha explicado el club a través de un texto en sus redes sociales, en el que indica que la jugadora se desvincula del proyecto por «motivos personales de fuerza mayor». La baja se produce con la pretemporada ya iniciada y la plantilla configurada, a tres semanas del comienzo de la Liga Femenina Challenge.

El comunicado colegial traslada todo su «cariño, fuerza y ánimo» tanto a la pívot como a su familia y aprovecha esas mismas líneas para «agradecerle las ganas y la ilusión» depositadas en el proyecto. Maristas cierra el texto apuntando que «las puertas» de su pabellón continúan abiertas para un posible regreso en otra ocasión.

La jugadora se ha mostrado receptiva a esa opción en su cuenta de Instagram: «Debido a un asunto familiar que me obliga a quedarme en casa, no podré formar parte de Maristas esta temporada. El club ha sido muy comprensivo y ojalá pueda ser parte del equipo en el futuro»

Una de tres

Brigitte Lefebvre fue uno de los tres refuerzos que se sumaron durante el mercado estival al vestuario coruñés. En una plantilla que mantiene en núcleo duro del equipo del ascenso, que se conoce y funciona casi por inercia tras varias campañas juntas, la pívot canadiense-nigeriana aterrizaba en el pabellón para fortalecer la pintura y acompañar a Raquel Botana o Brenda Fontana en las labores de cinco bajo el aro.

En la última temporada se midió a las jugadoras de Fer Buendía en las filas de TGN catalán, en Liga Femenina 2, donde promedió 15,7 puntos y 9 rebotes. Antes, había desarrollado la mayor parte de su carrera en Canadá, con breves pasos por los Emiratos Árabes Unidos, Australia y Luxemburgo.

Junto a ella, a lo largo del verano han desembarcado en el parqué coruñés la base kosovar Astera Tuhina y la alapívot camerunesa Fortuna Ngnawo, que tampoco se ha estrenado hasta el momento en los dos compromisos que ha disputado el conjunto colegial.