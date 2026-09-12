Tercera medalla para Jacobo Garrido en el Europeo de Turquía

Suma y sigue el coruñés Jacobo Garrido en el Campeonato de Europa de natación adaptada de Kocaeli (Turquía). El nadador del CN Terrassa conquistó en la última jornada de la competición su tercera medalla personal, una plata en relevo mixto en 4x100 estilos 34 puntos, que se suma al oro en los 400 metros libres y otro segundo puesto en los 100 mariposa S9.

El equipo nacional, formado por el coruñés, Nahia Zudaire, Íñigo Llopis y Anastasiya Dmytriv detuvo el crono en 4:09.73 minutos y se proclamó subcampeón continental tras ser únicamente superado por el combinado italiano (4:07.97).

Semana redonda

Tres de cuatro. Ese ha sido el balance de Jacobo Garrido en la cita turca. De las cuatro pruebas en las que participó, el coruñés solo quedó fuera del top 3 en la de 100 libres, en la que concluyó quinto. En la misma modalidad pero en la distancia larga, la de 400, se colgó la presea de oro y volvió a demostrar por qué es uno de los grandes especialistas de Europa y del mundo al pasar por encima del italiano Simone Barlaam, en una final ajustadísima que se resolvió a favor del español por apenas 34 centésimas.

Un día antes, en su primer contacto con la piscina continental, fue el nadador transalpino quien logró ascender a lo más alto del cajón en la competición de 100 metros mariposa S9, pero Garrido compitió hasta el final para conquistar la medalla de plata por delante del francés Hector Denayer.