107-101 | El San Pablo Burgos tumba al Leyma Coruña en la prórroga

Dos derrotas en dos partidos. Ese ha sido el bagaje del Leyma Básquet Coruña en el I Torneo Coliseum de Burgos. Tras caer frente al Surne Bilbao en su estreno, los hombres de Carles Marco también cedieron frente al San Pablo (107-101) en un largo encuentro que necesitó de la prórroga para resolverse.

Como el primer día, el Leyma empezó bien, con un parcial de 0-8 que el Burgos recortó en el tramo final del periodo, pero no del todo (22-25). Las fuerzas, de tú a tú, se desequilibraron en cuanto el San Pablo subió el ritmo y acertó en el rebote. Alonzo Verge y Lukas Uleckas mantuvieron a flote a los naranjas, a quienes el balón parecía escurrírsele entre los dedos en la pintura. Al descanso, 47-43.

Paso por los vestuarios

Después de otros diez minutos de tanteo (70-67), los locales despegaron hasta lograr una renta de nueve puntos en el acto final. Otra vez le tocó remar al Leyma y otra vez llegó a la orilla, al menos a un pedazo de tierra firme que le permitió forzar el tiempo extra (95-95). Los cinco minutos finales casi dependieron más de la cabeza que de las piernas, aunque el partido estuvo en el acierto de las muñecas y la fortaleza bajo los aros. Y ahí, salió ganado el San Pablo.

El cuadro coruñés pecó de blando en la pintura y terminaron casi con la mitad de capturas que los burgaleses (33 contra 58). Alonzo, con 27 puntos, 5 asistencias y 24 de valoración volvió a ser el mejor en la penúltima cita del verano.