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107-101 | El San Pablo Burgos tumba al Leyma Coruña en la prórroga

El combinado de Carles Marco palideció en el rebote y besó la lona en otra exhibición personal de Alonzo Verge, que terminó con 27 puntos

Tomas Dimsa trata de jugar la pelota ante la presión de DJ Steward.

Tomas Dimsa trata de jugar la pelota ante la presión de DJ Steward. / Leyma BC

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Sara Gallego

A Coruña

Dos derrotas en dos partidos. Ese ha sido el bagaje del Leyma Básquet Coruña en el I Torneo Coliseum de Burgos. Tras caer frente al Surne Bilbao en su estreno, los hombres de Carles Marco también cedieron frente al San Pablo (107-101) en un largo encuentro que necesitó de la prórroga para resolverse.

Como el primer día, el Leyma empezó bien, con un parcial de 0-8 que el Burgos recortó en el tramo final del periodo, pero no del todo (22-25). Las fuerzas, de tú a tú, se desequilibraron en cuanto el San Pablo subió el ritmo y acertó en el rebote. Alonzo Verge y Lukas Uleckas mantuvieron a flote a los naranjas, a quienes el balón parecía escurrírsele entre los dedos en la pintura. Al descanso, 47-43.

Paso por los vestuarios

Después de otros diez minutos de tanteo (70-67), los locales despegaron hasta lograr una renta de nueve puntos en el acto final. Otra vez le tocó remar al Leyma y otra vez llegó a la orilla, al menos a un pedazo de tierra firme que le permitió forzar el tiempo extra (95-95). Los cinco minutos finales casi dependieron más de la cabeza que de las piernas, aunque el partido estuvo en el acierto de las muñecas y la fortaleza bajo los aros. Y ahí, salió ganado el San Pablo.

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El cuadro coruñés pecó de blando en la pintura y terminaron casi con la mitad de capturas que los burgaleses (33 contra 58). Alonzo, con 27 puntos, 5 asistencias y 24 de valoración volvió a ser el mejor en la penúltima cita del verano.

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