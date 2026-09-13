GRAVITEO empieza a tomar A Coruña: un muro de 16 metros se levanta sobre el mar

El centro de A Coruña empieza a cambiar de perfil. A cinco días del arranque de GRAVITEO A Coruña Xacobeo, O Parrote y La Marina han comenzado a llenarse de estructuras que durante el próximo fin de semana convertirán el frente marítimo de la ciudad en un gran escenario para la escalada y el parkour.

Entre las primeras piezas del montaje destaca ya la más espectacular: el muro desplomado de 16 metros de altura que se levanta junto al agua y sobre el que se disputará la Psicobloc Master Series.

La instalación permite empezar a hacerse una idea de la transformación que vivirá esta parte de la ciudad entre el 18 y el 20 de septiembre. Donde habitualmente dominan el paseo, las galerías y el paisaje marítimo aparecerán muros, bloques y estructuras destinadas a cinco competiciones de deportes urbanos.

El festival reunirá pruebas de psicobloc, escalada de velocidad, búlder y parkour, además de actividades abiertas al público.

Muro sobre el agua

El gran reclamo será el muro que ya empieza a elevarse sobre el mar. En él competirán dieciséis especialistas de psicobloc sin cuerdas, arneses ni redes. Los escaladores afrontarán vías paralelas en una pared desplomada de 16 metros y, si caen, será el agua la que actúe como protección.

Los entrenamientos y los primeros duelos se celebrarán el sábado entre las 11.00 y las 13.00 horas, antes de unas finales nocturnas previstas entre las 21.50 y las 23.30.

La prueba tendrá además a Chris Sharma como embajador oficial. El escalador estadounidense es uno de los grandes referentes mundiales de esta modalidad y estará acompañado por especialistas como Julia Chanourdie, Mikel Linacisoro, Svana Bjarnason, Francis Guillén, Katja Debevec, Mattea Pötzi, Isaac Estévez, Ana Belén Argudo, Eneko Carretero y Jérôme González.

Pero GRAVITEO no se limitará al gran muro sobre el mar. El programa incluye también el Open internacional y gallego de escalada de velocidad, con dos deportistas enfrentándose al mismo tiempo en calles paralelas sobre una pared de 15 metros; el Open de Boulder ciudad de A Coruña; el Campeonato de España de Parkour; y el Open gallego de escalada de velocidad juvenil.

Escalada, boulder y parkour

Durante tres días, O Parrote y La Marina concentrarán así disciplinas en las que la altura, la velocidad, la fuerza y la precisión forman parte del espectáculo. En el parkour, las estructuras servirán de escenario para las modalidades de Speed y Freestyle, mientras que el búlder planteará recorridos cortos y de gran dificultad sin necesidad de cuerdas.

La previsión es reunir cerca de 500 deportistas nacionales e internacionales en un recinto que permitirá al público pasar en pocos minutos de una carrera vertical a un circuito de obstáculos o a una escalada suspendida sobre el mar.

El montaje que ha comenzado este domingo es el primer aviso visible de lo que llegará a partir del viernes. El festival, organizado por LA OPINIÓN y Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta, el Concello de A Coruña, la Diputación y Cabreiroá, así como la colaboración de la Real Federación Española de Gimnasia, la Federación Galega de Montañismo, Tranvías y Bico de Xeado, contará también con una zona gastronómica y actividades de iniciación a la escalada para niños y jóvenes. La entrada será gratuita durante las tres jornadas.

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A falta de completar el recinto, O Parrote y La Marina empiezan a transformarse en el escenario de un festival que del 18 al 20 de septiembre llenará A Coruña de escalada, parkour y actividades abiertas al público