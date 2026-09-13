El regreso del Coruña Corre encumbra a Jorge Sieira y Noa Mirantes

El Coruña Corre está de vuelta. El circuito de carreras populares retornó tras el parón estival con la celebración de la XIII Volta a Oza este domingo. Cerca de 1.200 participantes, entre todas las categorías, discurrieron durante toda la mañana a través del entorno del parque de San Diego y los barrios de Eirís, O Castrillón y Os Castros. Pese al calor y la dureza del circuito, que combinaba tramos de asfalto y tierra con desniveles exigentes, los atletas no fallaron a su cita. Los mejores fueron Jorge Sieira y Noa Mirantes, que subieron a lo más alto del podio en la antepenúltima prueba de la temporada.

Los vencedores no tuvieron rival en la categoría absoluta. En la carrera masculina, Sieira completó los 6.250 metros en 21:53 minutos, con margen sobre Daniel Fuentes (22:20) y Alejandro Serrano (22:25), que tuvieron una batalla más ajustada para definir las posiciones finales del podio. En la prueba femenina, el guion fue similar. Mirantes marcó el ritmo de inicio a fin para cruzar la línea de meta en San Diego en 25:56 minutos. Por detrás, Inés Papín fue segunda con un tiempo de 27:51 y su hermana Noelia cerró el top 3 con 28:03. Es la segunda victoria consecutiva de Noa, que ya se había impuesto en Os Rosales justo antes de la pausa del verano.

Participantes en la XIII Volta a Oza durante un momento de la carrera. / CASTELEIRO

Espíritu de fiesta para concluir

Una vez finalizada la carrera absoluta, que comenzó a partir de las 10.00 horas, le tocó el turno a las categorías inferiores, que siguieron compitiendo hasta el mediodía. Desde los Sub 18 hasta los peques, que solo recorrieron 150 metros, la mañana se convirtió en una jornada distendida y deportiva enmarcada en el programa municipal de las fiestas del barrio. Así, al dar por terminada la cita, las actividades festivas continuaron en el entorno, con una sesión familiar animada por las actuaciones de Los Alcántara y El Jaleo de Lía.

Con la disputa de la Volta a Oza ya son cinco las pruebas completadas en el Coruña Corre 2026. Restan dos para cerrar el calendario, la de O Ventorrillo, prevista para el próximo 25 de octubre, y la de Novo Mesoiro que pondrá el broche definitivo a otra multitudinaria temporada sobre el asfalto el 22 de noviembre.