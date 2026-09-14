Luis Cabarcos: «El bronce fue inesperado, solo podía llorar»

A la primera fue la vencida. Luis Cabarcos disputó en Taranto (Italia) la primera gran final de su trayectoria deportiva en skateboarding, en la modalidad de street, y alcanzó el podio. Fue en los Juegos Mediterráneos, con apenas 15 años, y en una experiencia que, más allá del bronce, le deja un sabor de boca positivo. «Nunca esperé ganar una medalla, no entendí ni como me habían llamado para estar en la competición. Cuando me enteré del tercer puesto, empecé a llorar y no podía parar. Mi familia se sacrifica un montón por mí y ver que ese esfuerzo dio sus frutos me hizo mucha ilusión», cuenta el rider coruñés con una sonrisa en los labios. Para Cabarcos, el mero hecho de vestir la ropa oficial de la selección española ya fue «una sensación increíble» que terminó bañada en metal y confeti: «Fue espectacular verme ahí, aunque no hubiese ganado nada, rodeado de todos esos deportistas, la gente y el ambiente que tuvimos alrededor».

La sorpresa en Italia fue doble para Luis Cabarcos, que ni siquiera pensaba que entraría en los planes del seleccionador nacional para la cita de Taranto. «Me contactó el entrenador y no me lo esperaba para nada, pero me explicó todo muy bien y me dio la oportunidad de poder ir», recuerda sobre la primera toma de contacto y la conversación inicial. Una vez dentro de la convocatoria y con las maletas ya deshechas en territorio transalpino, el rider coruñés se encontró «un nivel altísimo» en la primera toma de contacto con la competición y, de inicio, le «costó un poco» adaptarse a la exigencia.

Los Juegos Mediterráneos no tienen el prestigio general de un Europeo, un Mundial o, por supuesto, unos Juegos Olímpicos, pero siguen siendo una competición de élite a la que asisten muchos los mejores deportistas del continente. «Todo el mundo tenía las cosas muy claras allí, sabían perfectamente a lo que iban», recuerda Luis, que tuvo que superar varias barreras, deportivas y mentales, para abrirse camino hasta la gran final. «En las clasificaciones del principio estaba bastante nervioso, no hice mis mejores rondas, pero el resto de competidores fallaron y yo no. Así que pasé de tercero», apunta. Un punto de fortuna que todos los campeones (o, en este caso, medallistas) necesitan para llegar alto.

Una vez derribados los primeros bloqueos, las cosas empezaron a fluir para el coruñés. «Cuando vi las primeras puntuaciones me relajé bastante y llegué a la final mucho más tranquilo», indica. La prueba decisiva tampoco estuvo exenta de dificultades, que Cabarcos superó con madurez y sangre fría. En la primera ronda se fue al suelo, pero, lejos de perder los nervios, se repuso y continuó insistiendo con otros dos intentos bien realizados. Su mayor preocupación, entonces, era no estar acertado en el Mejor truco, la fase de la final en la que cada participante debe ejecutar un movimiento específico sobre una sección u objeto concretos de la pista. «Lo había practicado un montón de veces, pero me daba miedo fallar. Por suerte, me salió a la primera y eso me calmó un montón. Después, ya fue solo disfrutar lo que quedaba», comenta un Luis que cree que la ronda de 157.68 puntos que le valió el tercer escalón del podio fue «una de las mejores» que ha completado en su vida.

Para su familia

Lo mejor de su primera gran medalla fue que pudo compartirla con su familia, de quienes se acordó primero tras enterarse que había conquistado el bronce. Pese a su juventud, Cabarcos entiende que sin el apoyo y los sacrificios de su entorno, su carrera sobre el skate sería distinta. Sus padres, que le acompañaron en la grada, le hicieron sentir «mucho más apoyado y animado» durante toda la experiencia. Y es que, pese a los éxitos y los reconocimientos, Luis sigue siendo un chico de 15 años que compagina el deporte de primer nivel con la rutina de un adolescente. «Mis amigos son de Dominicos [su colegio hasta ahora] o del mundo del skate, así que es fácil entendernos para quedar o vernos», resume el coruñés, que este año cursará Bachillerato a distancia para encajar mejor su vida académica con el trabajo deportivo sobre las ruedas.

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