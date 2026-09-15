El Leyma Coruña se consagra entre las estrellas de la Liga Endesa

El Leyma Coruña se presentó hace dos años en la Liga Endesa sin hacer demasiado ruido, pero dio el do de pecho a la primera, al ganar al Real Madrid en la jornada inaugural. En esta segunda aventura en la galaxia de los mejores no quiere volver a pagar la novatada y aspira a establecer su escudo entre los todos los que componen la constelación de estrellas del baloncesto español. Este martes lució con orgullo su nombre en la presentación oficial de la Liga Endesa y la Liga Femenina. Con Paul Jorgensen como gran representante y con un estilo de juego que ya llama la atención de viejos conocidos y de próximos rivales, el proyecto naranja volvió a presentarse en sociedad en la élite con el objetivo claro: repetir el año que viene en la reunión de las figuras antes de que el balón se ponga en juego.

La sede de Endesa reunió a las estrellas con nuevos colores. Jaime Pradilla con los del Real Madrid, Olek Balcerowski con los del Barcelona o Willy Hernangómez con el verde y morado de Unicaja. Entre esa constelación, en la que figuran estrellas también de la Liga Femenina como Iyana Martín o Alba Torrens, presentó sus armas un Leyma Coruña que aspira a repetir convocatoria en la presentación del próximo curso.

La cancha de baloncesto 3x3 instalada en la sede de la presentación iluminó la mirada de los jugadores. Desfilaron como las figuras que son de las dos principales categorías, con Paul Jorgensen a la cabeza como el último equipo en ganarse un hueco en la mesa de los grandes. Una especial ovación se llevaron las cuatro de las jugadoras que el pasado fin de semana conquistaron el bronce en el Mundial femenino: Alba Torrens, Andrea Vilaró, Iyana Martín y Helena Pueyo. El escolta de Nueva Jersey, en la zona de entrevistas, confirmó la ilusión que le hace debutar en la máxima categoría de naranja: "jugar en la ACB es mi sueño desde mi primer año en España, cuando llegué a Palencia. El Leyma tiene ganas de hacer las cosas bien y crecer, como yo. Llegamos juntos a la ACB para hacer un año brutal".

Así ve la ACB al Leyma

El Leyma afronta un curso en el que quiere ser fiel a su filosofía, que ya empieza a resonar entre bambalina en la ACB. La conoce bien el Obradoiro. El conjunto compostelano, el feroz contrincante durante los diez meses de la temporada pasada, fue al final un dulce compañero de ascensor. “Ha sido una rivalidad muy sana. Somos dos equipos gallegos que estuvimos luchando por el primer puesto y ellos al final subieron en el play off”, reconoció Felipe dos Anjos. El pívot brasileño, encandilado con el extécnico naranja Diego Epifanio en el Fontes do Sar, coincide al señalar la identidad del Leyma como su principal arma. “Tiene una plantilla muy variada”, valora el brasileño, que ya se ha enfrentado esta pretemporada a los coruñeses. Comparten Leyma y Obradoiro la idea de conservar la columna vertebral de su estructura para luchar por un objetivo que volverá a ser común: la permanencia.

Unos ya conocen las virtudes del Leyma y otros ya están avisados de lo que se pueden esperar ante la naranja mecánica. Es el caso de Pierre Oriola. El interior catalán visita este viernes el Palacio de los Deportes de Riazor con el Manresa. "El Leyma es un equipo muy físico, se ha reforzado muy bien. He visto ya dos o tres partidos suyos. Es un equipo que intenta correr, que juega alegre. Será un rival peligroso que nos va a poner las cosas muy difíciles", advierte.

Oriola dio sus primeros pasos como profesional al mismo tiempo que Carles Marco comenzaba su carrera en los banquillos. “Coincidimos cuando Carles era el asistente de Jaume Ponsarnau. Nos ayudaba mucho, sobre todo a los jóvenes, para poder entender su filosofía”, recuerda el jugador del conjunto catalán. Elogia, también, el presente del técnico de Badalona en A Coruña: “Como entrenador lo está haciendo muy bien, le deseo toda la suerte".

Elogio a Maristas

Son seis los equipos que representarán a Galicia en las dos máximas categorías del baloncesto español. Aunque el Breogán se ausentó de la presentación por disputar la clasificación para la Champions League, si acudieron al acto los tres conjuntos de Liga Femenina Endesa: Ensino Lugo, Celta y Baxi Ferrol.

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El cuarto conjunto en discordia en el baloncesto femenino autonómico es un Maristas que dejó buenas impresiones en la Copa Galicia ante rivales superiores mientras prepara su desembarco en la segunda categoría nacional. “Es un equipo potente, seguro que lo va a hacer bien en Liga Femenina 2. Nos pusieron las cosas muy difíciles en la primera parte”, reconoció Andrea Vilaró, del Ensino, sobre el proyecto coruñés.