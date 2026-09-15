Paul Jorgensen, en la presentación de la Liga Endesa: «Antes del debut, me acuerdo de mi padre y de mi novia»

Paul Jorgensen (Nueva Jersey, 1996) representó al Leyma Coruña en la presentación oficial de la Liga Endesa en Madrid. El escolta estadounidense vivirá de naranja su debut en la máxima categoría. Lo hace con cautela, con ilusión y consciente del trabajo que le ha llevado hasta la segunda mejor liga de baloncesto del mundo.

¿Qué significa para usted ser parte de este segundo proyecto del Leyma en la ACB?

Es importante. El Leyma tiene un año de experiencia ya, que es mucho. El club ha hecho un muy buen trabajo tras la temporada pasada. Reflexionaron sobre lo que falló (en el descenso) y lo que había que arreglar. Ahora tenemos un proyecto muy sólido y, con años, el baloncesto coruñés pueda seguir creciendo.

¿Es importante seguir la filosofía de Carles Marco aun con matices por los nuevos jugadores que han llegado?

Al final, tenemos un estilo de juego que hemos hecho el año pasado. Tuvimos éxito con él. Nos puede venir bien en la ACB contra equipos nuevos porque no nos conocemos. Podemos dar la sorpresa con esta forma de jugar. También tenemos nuevos jugadores que se tienen que adaptar y lo están haciendo genial. Vamos poco a poco, pero vamos con el mismo rollo de correr, rebotear y jugar a tope.

Los nuevos compañeros encajan poco a poco, pero Alonzo Verge ya va de partidazo en partidazo. ¿Cómo les ve?

Van bien, hay que ir despacio. Con Alonzo Verge tenemos un base top para la categoría. Tenemos otros jugadores listos para dar este salto y harán lo que sea para ganar. Tenemos mucho talento y jugadores con experiencia. Estamos conociendo nuestros roles y poco a poco vamos a tener un buen año.

¿De quién se acuerda, a nivel personal, a pocos días de debutar en la segunda mejor liga del mundo?

Es algo muy fuerte para mí. Pienso en mucha gente. Llegué a España hace siete años, pero tengo una larga historia detrás. Me acuerdo de mi padre, Eric, que me llevaba todos los sitios a jugar. A Nueva York, a Nueva Jersey, a California… En España hubo muchos entrenadores, pero también pienso en mi novia, que es la mejor.n