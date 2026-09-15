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Puesta de largo de una nueva edición del EcoRallye

Puesta de largo de una nueva edición del EcoRallye

Puesta de largo de una nueva edición del EcoRallye / CARLOS PARDELLAS

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RAC

El X Repsol EcoRallye A Coruña fue presentado en el Salón Real del Palacio Municipal de María Pita. La prueba se celebrará desde mañana hasta el 20 de septiembre. Al acto asistieron Roberto García, secretario xeral para o Deporte de la Xunta; Antonio Leira, diputado de Deportes de la Deputación; Manuel Vázquez, concejal de Deportes del Concello; Roberto José Amor, teniente jefe de la Guardia Civil; y María Victoria Gómez, jefa provincial de Tráfico.

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