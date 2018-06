Míchel renueva y entrenará al Rayo en Primera

El Rayo Vallecano, equipo recién ascendido a Primera División, ha confirmado este jueves la renovación de su entrenador Miguel Ángel Sánchez 'Míchel' por una temporada más una campaña opcional por objetivos, algo que el técnico madrileño ve como "un sueño hecho realidad".



"El Rayo me ha demostrado confianza, se lo agradezco al presidente y a toda la directiva. Entrenar al Rayo en Primera División es un sueño para mí. Es un año más otro porque no queremos malos rollos, puede haber momentos buenos y malos y tener una situación contractual larga puede hacer que haya distanciamientos. Siempre que las cosas vayan bien no va a haber problemas en seguir juntos", afirmó en declaraciones facilitadas por el club.



El técnico hizo balance de una campaña de éxito para el club vallecano. "Ha sido una temporada espectacular, un año muy difícil en una categoría muy complicada. Hemos sido campeones por primera vez en la historia del club y solamente tengo palabras de agradecimiento para la plantilla, por cómo han estado en el día a día. Han sido parte importante de este título, así como los componentes del club. Todos han aportado su granito de arena, como la maravillosa afición que tenemos", señaló.



El preparador repasó el histórico encuentro ante el Lugo en el que su equipo logró el ascenso matemático. "El día del Lugo será un día histórico e inolvidable para nosotros. Para mí ha sido un sueño conseguir este objetivo. Sentí alegría, ahora relajación tras conseguir el objetivo y, sobre todo, felicidad. Ver que acabas en lo más alto es un sueño hecho realidad", indicó.



OFICIAL | Acuerdo cerrado para la renovación de Míchel como entrenador del Rayo Vallecano.

Firma por una temporada con otra más opcional por objetivos. pic.twitter.com/qmptGKTjDq — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 7 de junio de 2018

el próximo curso. "La temporada que viene será difícil pero vamos con toda la ilusión del mundo. Estoy convencido de que la dirección deportiva va a hacer una plantilla buenísima que se amolde a nuestro estilo de juego. Se va a hacer un proyecto serio y de continuidad", manifestó.El entrenador madrileño dejó claras sus pretensiones para la próxima campaña. ", que tengamos el mismo estilo y que sigamos creciendo, sintiéndonos fuerte. Eso va a hacer que rememos hacia adelante y no tengo dudas en que se van a hacer las cosas bien, vamos a ser un club espejo para otros", explicó.Por último, se mostró triste ante la salida de algunos jugadores de cara al año que viene, pero apela a formar otra buena plantilla para seguir compitiendo. "Esta es la parte mala del fútbol. Es difícil encontrar un grupo de trabajo tan bueno. No es fácil tenerlo y. Lo que dejamos atrás duele mucho. Todos los jugadores han mostrado un compromiso encomiable que ha hecho que subamos de categoría pero esto es el fútbol, saben que están dentro de la historia del club", sentenció.