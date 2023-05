Manchester City - Real Madrid en directo

El Manchester City ha activado el modo apisonadora y no encuentra el botón para frenar una máquina que rinde a la perfección. Desde lo posicional y con balón, ha alcanzado un nivel que ha pasado por encima de los merengues, circulando la pelota a tal velocidad que al Real Madrid no le ha quedado más remedio que bascular para tratar de tapar espacios. Sin balón, los celestes no conceden respiro, recuperando con muchísima facilidad o metiendo una presión tan asfixiante que obliga a los blancos a rifar la pelota arriba.