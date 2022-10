Sevilla - FC København en directo

Jorge Sampoli no ha tenido una experiencia del todo positiva en el arranque de su segunda etapa en Sevilla. Hasta el momento, el técnico acumula un total de 1V 2E 1D, siendo esta última la sufrida este fin de semana frente al Real Madrid por 3-1. Un balance no del todo positivo respecto a resultados que no ha terminado de subsanar la situación crítica por la que se presentó en la capital andaluza.