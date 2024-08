Valencia CF - Barcelona en directo

El Barcelona no consiguió fluir del todo con la pelota. Co nciertas dificultades para conseguir avanzar con claridad y la imprecisión de varios de sus futbolsitas, los de Flick no tuvieron grandes ocasiones de peligro sobre la portería de Mamardashvili. A eso hay que añadir los problemas que se encontraron en el momento de defender ciertas jugadas. No obstante, tras el gol encajado y varias situaciones que podrían haber acado con gol de uno u otro lado, fue Lewandowski el que puso el 1-1 en el marcador en la última jugada de la primera parte.