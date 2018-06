"Albentosa tiene la cabeza en A Coruña"

Raúl Albentosa tiene firmadas dos campañas más con el Deportivo y, a día de hoy, su intención es iniciar la pretemporada en Abegondo el próximo 9 de julio y pelear por el ascenso a las órdenes de Natxo González. Sin embargo, su futuro en Riazor no está garantizado porque su contrato, como el de muchos compañeros, le permite salir cedido gratis a un club de superior categoría, una vez consumado el descenso. Marcelino Elena, quien lo representa desde hace tres meses, asegura que el defensa está centrado en volver con su actual club, aunque al mismo tiempo él está "explorando el mercado tanto nacional como foráneo" por si surgiera alguna opción interesante para el valenciano. Podría ser a préstamo sin coste, según está pactado en su contrato, o incluso traspasado, una fórmula para la cual el acuerdo tendría que ser a tres bandas, contando con la aprobación del Deportivo. En cualquier caso, "Raúl tiene la cabeza en A Coruña". "Su contrato le vincula y no parece haber ninguna opción, de momento, para salir. Él está tranquilo, pensando en el Dépor", recalca el intermediario.

Eso no significa que Marcelino Elena no se esté moviendo. Al contrario, el exjugador de Sporting de Gijón, Mallorca y Newcastle, entre otros equipos, peina el mercado español e internacional en busca de posibles destinos atractivos para el futbolista blanquiazul. "Yo estoy haciendo mi trabajo. Esa es la labor que me compete a mí. De momento, el mercado está tranquilo", explica el representante asturiano. Por ahora no hay ofertas, aunque eso no descarta que las pueda haber en las próximas semanas. La realidad a día de hoy es que "mientras no se demuestre lo contrario, Raúl es jugador del Deportivo y va a defender al Deportivo en Segunda con la misma honestidad que lo ha hecho siempre".

Para salir cedido tendría que encontrar un club de la máxima categoría, español o extranjero, dispuesto a asumir su actual ficha, que en caso de seguir en A Coruña se reduciría considerablemente tras el descenso, según lo pactado en su contrato. Marcelino Elena tampoco descarta la posibilidad de una salida definitiva, para lo cual tendría que llegarse a un acuerdo entre clubes. Su relación con el nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo, es "muy buena", vía telefónica y también personalmente. De hecho, coincidieron el pasado fin de semana y pudieron intercambiar impresiones cara a cara.

Albentosa empezó en la sombra su segunda temporada en el equipo coruñés. Apenas contó para Pepe Mel -solo lo alineó en dos partidos- y su situación no mejoró demasiado con Cristóbal Parralo, que lo utilizó únicamente en cinco encuentros. Sin embargo, la llegada de Clarence Seedorf al banquillo de Riazor marcó un punto de inflexión en la trayectoria del valenciano. Desde el primer momento le dio confianza y Albentosa respondió con buenas actuaciones, hasta el punto de ser elegido por los aficionados como Jugador Estrella Galicia del mes de marzo. En septiembre cumplirá 30 años y, en caso de seguir en A Coruña, volvería a la Segunda División en plena madurez deportiva. En la categoría de plata tiene experiencia con el Elche y, sobre todo, con el Eibar, al que en 2014 aupó a Primera a las órdenes de Gaizka Garitano. Al año siguiente también destacó en la elite con el conjunto armero, que cayó en picado desde su venta al Derby County en enero de 2015. En Inglaterra apenas jugó y, tras una buena campaña en las filas del Málaga (2015-16), llegó al Deportivo hace dos veranos.