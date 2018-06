"Me sorprendió que en mi trabajo los ingleses estén tan anticuados"

José Sambade (A Coruña, 1972) debutará la próxima temporada en la Premier League tras el ascenso del Fulham, el equipo para el que trabaja, a la máxima categoría del fútbol inglés. En Inglaterra vive su tercera experiencia profesional en el extranjero y desde la distancia sufrió también el descenso del Deportivo, el equipo de su ciudad y en el que trabajó durante 14 años. Fue la cruz de un año exitoso en el equipo londinense, a donde llegó de la mano de Slavisa Jokanovic, el entrenador de grato recuerdo en Riazor, ya que fue uno de los integrantes del equipo que ganó la Liga en la temporada 1999-2000.

- ¡Vaya forma de estrenarse en el fútbol inglés! Con el ascenso a la Premier.

-Sí. Fue una temporada muy exitosa. Ascender con este equipo era muy complicado, ya que esta liga -Championship- es fortísima y además muy larga. Te encuentras con equipos que ganaron la Copa de Europa (Nottingham Forest y Aston Villa) en una competición larguísima, son 46 partidos de liga regular y después los play off. Es inacabable.

- ¿Hay mucha diferencia entre el fútbol inglés y el español?

-Sí que la hay. Echo de menos el nivel futbolístico de España, el nivel de calidad, pero en cuanto a estructura, seguimiento, medios, esto es brutal. Cualquier equipo de Segunda tiene unas instalaciones tremendas, un seguimiento mediático tremendo y los estadios están siempre llenos. El que menos gente lleva al campo mete 20.000 espectadores, pero tienes equipos como el Nottingham o el Leeds que llevan 40.000 en cada partido. Los campos siempre están llenos. Además los partidos son retransmitidos por televisión y con un trabajo mejor que en España. Y al final, tienen montado el play off que es un espectáculo, si llegas a la final, que se juega en Wembley ante 90.000 personas, el ganador se lleva una bolsa muy importante de dinero. Son muchos alicientes en el fútbol de Segunda, aunque es verdad que la calidad no tiene nada que ver con España.

- ¿Y para desarrollar usted su trabajo?

-Al principio fue difícil. Es mi tercera experiencia fuera y llegas como extranjero, aunque vinculado al cuerpo técnico porque fue Slavisa Jokanovic es el que me pidió. Es una mentalidad y una cultura distintas. En lo mío me sorprendió porque está bastante anticuado todo. Yo tengo un método muy novedoso incluso para otros países, pero en Inglaterra, que son muy tradicionales, me ha costado mucho. Al final entre que yo me adapté y los demás se adaptaron estamos todos contentos. Quiero seguir cambiando cosas, pero para ser el primer año estoy muy satisfecho.

- ¿Seguirá el año que viene?

-Sí. Tengo un año más de contrato. Estoy vinculado a Jokanovic, que es el que me solicitó, mi trabajo está ligado a él. Esto es fútbol y nunca se sabe, pero mi futuro inmediato está aquí. Todos tenemos un año más de contrato.

- El Fulham es un histórico pero también es de los equipos pequeños de Londres, donde hay grandes potencias.

-Aquí en Londres puedes ver fútbol de alto nivel todos los domingos sin moverte mucho. De nuestro estadio al del Chelsea hay dos paradas de metro, quince o veinte minutos. También están cerca el Cristal Palace y el Brentford; y en la otra parte, Chelsea, West Ham, Tottenham. Con Chelsea hay una rivalidad de casi vecinos.

- En principio su objetivo será mantenerse.

-Este es un equipo joven con muchos jugadores cedidos y tenemos que plantear un equipo nuevo porque es una categoría exigente y perdemos a estos futbolistas. Creo que la plantilla va a ser completamente nueva y van a fichar y en función de eso veremos. Queremos mantenernos y asentarnos en esta Liga tan competitiva. No va ser fácil. Tenemos un estilo muy peculiar, muy español, ya que pretendemos tener la posesión del balón y llevar la iniciativa, pero no sé si ahora en la Premier seremos capaces de hacer eso porque hay equipos muy grandes.

- Al margen de su trabajo en el Fulham, ¿mantiene sus otras actividades académicas?

-Dejé la FEF -era el director de los cursos de porteros-, porque me es imposible. Ahora en mis vacaciones decidí acudir a unos congresos por medio mundo. Esta semana estuve en Polonia, ahora Miami y después Buenos Aires. Aprovecho que la familia sigue en Londres a causa del colegio para seguir formándome porque esto no puede parar. Tampoco el Fulham me deja mucho tiempo, el ritmo que llevamos no me da mucho margen para hacer otras cosas.

- ¿Y cómo vivió el descenso del Deportivo?

-Con mucha tristeza. Soy coruñés, deportivista, esa es mi casa aunque dejé de trabajar ahí hace cinco años, y a todos nos duele la situación. Pensábamos que iba a ser el año de la tranquilidad, el de la consolidación, pero nunca sabes cómo va a salir la temporada. Todo salió mal; porque todo salió mal.

- ¿Cree que es posible el ascenso a la primera?

-Ojalá, pero no será fácil. Ya no lo fue dos veces seguidas y ahora una tercera va a ser muy complicado. Tres veces seguidas... Espero que monten un equipo acorde con la categoría y que estemos lo antes posible otra vez en Primera.

- ¿Y habla con Jokanovic del Deportivo?

-Sí. Él no olvida su paso por el Deportivo, ¡como lo va a olvidar si ganó una Liga! Siempre me pregunta, cada semana, está pendiente. Suele seguir a los equipos en los que jugó, por eso también sigue al Tenerife y al Oviedo.