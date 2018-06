Natxo González: "Ahora estoy muy vacío; prefiero no hablar de mi futuro"

El Zaragoza perdió 1-2 en La Romareda ante el Numancia, resultado que, tras el 1-1 de la ida en Los Pajaritos, clasifica al equipo soriano para la ronda final por el ascenso. Natxo González entierra así su sueño de ascender con el conjunto maño antes de hacerse cargo del Deportivo. Preguntado sobre si había dirigido su último partido con el Zaragoza, optó por no confirmar públicamente su adiós: "No es el momento. Entendedme, ahora estoy muy vacío. Prefiero no hablar de mi futuro", explicó en declaraciones difundidas por Aragón Radio.

En la otra semifinal por el ascenso, el Sporting de Gijón, en el que milita cedido Álex Bergantiños, recibe hoy (20.30 horas) al Valladolid con el 3-1 adverso del encuentro de ida disputado en Zorrilla. El ganador de esa eliminatoria peleará por subir con el Numancia, donde juega cedido el deportivista Saúl.