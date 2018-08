Natxo no escatima ilusión

Natxo González se refirió ayer a la situación de Diego Caballo y Uxío en el primer equipo después de disfrutar de protagonismo durante la pretemporada. "Si juegan un minuto en el primer equipo después no pueden jugar en el filial, entonces hay que ser cautos y hay que analizarlo bien. Ellos marcarán su rendimiento si están preparados para dar el salto al primer equipo, porque cuando lo den, ya no hay marcha atrás", argumentó el técnico blanquiazul. "Caballo es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, ayer (por el miércoles en el partido ante el Lugo) lo quería ver de lateral. Es un jugador que te da muchas posibilidades y eso a un entrenador le encanta", añadió.

Natxo González reconoce que está "inquieto", aunque no por las sensaciones que ha dejado el equipo durante la pretemporada o las incógnitas que todavía rodean a la plantilla, sino porque en menos de una semana arrancará el campeonato. "Esto ya deja de ser pretemporada y prácticamente nos metemos en competición. Siempre uno está inquieto para esa primera jornada", admitió el entrenador deportivista. "Lo de ayer (por el amistoso del miércoles ante el Lugo) y el Oviedo se acerca un poco a lo que te puedes encontrar en la temporada, pero no tiene nada que ver", añadió.

Por lo demás, Natxo está "satisfecho" con el rendimiento mostrado desde que a comienzos de julio tomó las riendas del equipo y por la plantilla que la dirección deportiva ha puesto a su disposición para afrontar el reto del ascenso.

Razona el técnico blanquiazul que el equipo, a falta de pulir algunos detalles, posee una personalidad a través de la que desarrollar su propuesta futbolística. "Después de estas 40 sesiones que llevamos estoy satisfecho", aseguró. "Ves al equipo con una identidad, que es el primer paso, con una idea, y a partir de ahí intermitente, a ráfagas. Ahora mismo estoy satisfecho con la actitud, con las ganas de hacer cosas", aseguró tras el entrenamiento de ayer.

Al equipo todavía le falta encontrar la "continuidad" que le permita sacar provecho de las acciones ofensivas que logra generar, según Natxo González. "No es fácil, requiere tiempo, son situaciones muy complejas", avisó. Se trata, insistió el entrenador blanquiazul, de que los jugadores terminen de entender una propuesta en la que llevan trabajando algo más de un mes y que para ellos resulta novedosa. En cuanto lo hagan, garantizó, los más beneficiados serán los delanteros del equipo, hasta ahora con números discretos durante la pretemporada. "Son muchas situaciones que de inicio el jugador tiene que manejar muy bien. En cuanto lleguemos a entender el juego, el delantero va a estar encantado porque tiene muchas alternativas. Ahora cuesta encontrar espacios, pero en cuanto entiendan el juego los delanteros van a estar encantados", argumentó.

Además de las cuestiones puramente futbolísticas, el técnico todavía debe lidiar con la incertidumbre que rodea a varios jugadores. La situación de Borges, Cartabia, Borja Valle o Krohn-Dehli todavía es incierta, pero Natxo González sabía de antemano que podía darse un escenario así. "Desde un principio lo tenía asimilado", admitió. "Hay casos que están ahí. Una salida dentro de diez días no va a ser fácil de sustituir, pero son situaciones que no puedo controlar. Trato de trabajar con lo que tengo y que disfruten de lo que hacen", reflexionó.

A pesar de esas cuestiones todavía por resolver, el entrenador deportivista se mostró encantado con la plantilla que se ha conformado para afrontar la temporada a partir de la semana que viene. "Estoy muy contento", subrayó. "Primero por estar donde estoy y a partir de ahí por ver el trabajo del día a día. Me gustaría tener a Messi, posiblemente sí, pero sé que no es posible. Confío en el trabajo de la dirección deportiva porque todos queremos lo mejor. Duermo muy tranquilo. Estoy muy satisfecho con el equipo y sobre todo con la actitud", enumeró el técnico.

A lo largo de la próxima semana Natxo abordará la cuestión de los capitanes del equipo, según explicó ayer. "Me gustaría que para tomar la decisión el equipo fuera el que va a ser de cara al futuro. No me importa que haya empezado la Liga. Mi idea es cerrar un poco el tema la semana que viene. No se trata de que lleve el brazalete el que organiza las cenas o el más gracioso. Serán cuatro capitanes; ellos decidirán algunos y yo otros", indicó.