El Fabril cae por la mínima en Pontevedra

El Fabril perdió por la mínima (1-0) en su visita al Pontevedra en Pasarón para disputar un partido amistoso de pretemporada. Los blanquiazules recibieron el gol de Javi Pazos en el minuto 64, poco después de que May fallase un penalti y de que Luismi estrellara un balón contra el larguero. Ricardo, Blas, Raúl González, One, Lucas, Gaizka, Kanoute, May, Lusimi, Gandoy y Pedro salieron de inicio por el filial deportivista en el que también tuvieron minutos Israel, Boedo, Ortuño, Valín, Adrián, Álex y Villares.