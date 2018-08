Cartabia: "Lo mejor es jugármela acá"

Fede Cartabia se refirió esta mañana a los motivos por los que ha decidido cumplir su contrato con el Deportivo y jugar en Segunda. "Si no llegaba algo muy bueno, no me iba a ir. Estaba tranquilo, puse en la balanza muchas cosas y decidí quedarme acá. Jugar en Segunda no es fácil, son muchos los factores que cambian pero pienso en mi familia y lo mejor es jugármela acá", afirmó esta mañana.

El argentino tuvo varias ofertas para salir, entre ellas una de "un club extranjero" que le ofrecía "mucho dinero", pero prefirió seguir en un club y una ciudad en los que se siente "muy cómodo y feliz". "Tuve una oferta muy buena y claro que te hace dudar pero puse todo en la balanza, tuve mucho tiempo para pensar y decidí quedarme", añadió.

"Le agradezco al presidente la insistencia que tuvo. Es el gran culpable de que yo siga en el Dépor", apuntó Cartabia sobre el papel de Tino Fernández en su decisión final.

Esta mañana la plantilla del Deportivo se ejercitó en Abegondo con Celso Borges y Borja Valle, que hicieron todas las tareas con el grupo una vez superadas sus molestias en los aductores. No acudió a la ciudad deportiva Dubarbier, con gastroenteritis. Christian hizo la primera parte de la sesión con sus compañeros y luego se retiró del césped para seguir su plan de recuperación.