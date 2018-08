Caballo: "La felicidad es máxima"

Diego Caballo expresó esta mañana en Abegondo su "máxima felicidad" por formar parte de la primera plantilla del Deportivo con ficha del primer equipo. "No he llegado aquí solo por tener ciertas cualidades sino por trabajo y sacrificio. Es un trabajo hecho desde hace mucho tiempo. Tener la posibilidad de estar en el primer equipo y luchar por una ficha es muy bonito, y haberlo conseguido es una máxima felicidad. Se ha currado para ello, se ha trabajado y se ha conseguido", relató el lateral.

Ayer le comunicaron que iba a tener ficha con el primer equipo y para él fue toda una sorpresa. "No me lo esperaba. Para nada. Me sorprendió, me alegré muchísimo y lo siguiente que hice fue llamar a mi familia y comentárselo", explicó Diego Caballo. "Fue un día diferente, el salto a la profesionalidad. Cambio de vestuario, cambio de categoría pero todo sigue igual. Soy la misma persona y seguiré siendo la misma", recalcó el futbolista blanquiazul.

Ahora se propone "competir como uno más" por una plaza en el once inicial y destaca que lo más importante, lo que está por encima de todo, es "el equipo". "Si a todos nos va bien, individualmente quiere decir que las cosas se hacen bien", añadió Caballo.