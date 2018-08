La delantera arranca seca

La baja de Christian Santos para la primera jornada, y siguientes, deja a Natxo González con escasos elementos en la vanguardia. El venezolano sufre "una lesión de grado uno en el soleo de la pierna izquierda", según informa el Deportivo en su página web. El atacante, uno de los fichajes de este verano, se recuperaba de un absceso en un pie que le impidió ejercitarse y participar en los últimos partidos de preparación de la pretemporada. Su ausencia deja a Quique González como único atacante disponible en la primera plantilla, pendiente el club del futuro de Borja Valle.

El asturiano no tiene clara su continuidad en el cuadro coruñés, aunque es posible que al entrenador no le quede más remedio que recurrir a su concurso para el estreno de mañana en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Otra solución es Uxío, pero el lugués ya tiene 28 años, lo que significa que si juega con el primer equipo no podría regresar al Fabril. Su trabajo durante la pretemporada lo hizo acreedor a tener ficha para Segunda División, según los técnicos, pero el problema está en su edad y también en su falta de experiencia en la categoría de plata.

La irrupción de Caballo en la primera plantilla, decisión confirmada esta semana por los técnicos, permite a los futbolistas del filial verse con más posibilidades de quedarse entre los mayores, es el caso de Uxío, a quien ayer valoró su compañero Edu Expósito. "Está capacitado para jugar en Segunda", aseguró el centrocampista en la rueda de prensa celebrada en Abegondo. Si Uxío juega con el primer equipo no podría regresar al filial, que es con el que tiene ficha. Un hándicap para el atacante canterano que se ganó con su trabajo su presencia entre los elegidos por Natxo, de la misma manera que lo consiguió Caballo a lo largo de este verano.

Natxo González solventará esta mañana las dudas que pudiesen existir, ya que el entrenador blanquiazul facilitará la lista de convocados para este primer partido tras el entrenamiento de hoy en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo (10.30 horas).

Otro de los futbolistas jóvenes que han tenido protagonismo durante el periodo estival es Edu Expósito, un futbolista que ya debutó en el primer equipo y que espera que este sea el año en el que tenga el protagonismo que tenía en el Fabril. "El entrenador ha contado conmigo en los partidos. He jugado bastantes minutos y estoy muy contento", señaló el centrocampista blanquiazul.

La salida de Celso Borges, cuya incorporación al Göztepe todavía no es oficial, podría beneficiar a Expósito, aunque Carmelo del Pozo ya aseguró que llegará un nuevo futbolista para suplir la baja del costarricense. En cualquier caso, Expósito podría ser uno de los protagonistas en el estreno liguero de mañana, donde Álex Bergantiños y Pedro Mosquera parecen ser los elegidos para controlar un centro del campo en el que tampoco estará Guilherme, también pendiente de su marcha al Olympiakos de Atenas. Ayer, desde la capital griega preguntaban cuál era la causa del retraso de la operación, ya que en el club heleno daban por hecha su incorporación inmediata. La pregunta fue: "¿Cuánto cobra?".