Con Fede y al ataque

El Deportivo estrena en el Carlos Belmonte la etiqueta de favorito de Segunda División tras una pretemporada plagada de resultados positivos, pero con partidos que no ilusionaron precisamente a la afición blanquiazul que, pese todo, siguió estando en primera línea de combate como demuestra los más de veinte mil abonados con los que cuenta el club coruñés antes del debut en le competición oficial. Natxo González, el técnico, no desveló cuál será la primera alineación de la temporada, aunque ya saben cuál será su once. Hay diferentes posibilidades en varios puestos, aunque todo apunta que hay ocho futbolistas con plaza fija, entre ellos Fede Cartabia, el futbolista llamado a marcar la diferencia en la categoría.

Más allá de los nombres, Natxo maneja una idea, una propuesta inicial marcada en su libro, que pasa por los cuatro zagueros -con dos laterales de largo recorrido-; un rombo en la medular y dos atacantes. La ausencia de Christian Santos por lesión le obligará a utilizar a Cartabia como compañero de Quique. Por lo menos esa es la previsión. Pero además, formará con otros futbolistas de clara vocación ofensiva como son Pedro, Krhon-Dehli y el propio Mosquera. Todo pasa por ser serios atrás, como demostró en los amistosos del verano, y sacar tajada de las aproximaciones a la meta manchega.

En la recamara pueden quedarse futbolistas como Carles Gil -otro de los llamados a tener protagonismo durante el curso que empieza esta noche- y Borja Valle, que finalmente entró en la convocatoria, todavía pendiente de desvelar su futuro. Hasta el 31 de agosto tiene tiempo de presentar una propuesta o de abonar la cláusula de rescisión. En cualquier caso, su presencia en la lista era casi obligatoria ante la lesión de Santos. Tenía Natxo la opción de incluir a Uxío en la convocatoria, pero el atacante del Fabril tiene el hándicap de que supera los 23 años y en el caso de jugar con el primer equipo no podría regresar al filial.

En el Carlos Belmonte espera un adversario dirigido por el exdeportivista Luis Miguel Ramis, uno de los integrantes de la plantilla del Deportivo que ganó la Liga. Llega el Albacete a la primera jornada con numerosos problemas en la zaga, circunstancia que no amedrenta a su entrenador, que ayer aseguró que el objetivo de su equipo "son los tres puntos", a pesar de que reconoció el potencial del cuadro coruñés. "No le tenemos miedo al Deportivo, sólo preocupación".