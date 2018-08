"El árbitro nos perjudicó, el penalti no era y eso nos costó dos puntos"

El Deportivo consiguió un empate en el Carlos Belmonte gracias a un polémico penalti en los últimos minutos. El capitán Álex Bergantiños terminó el choque "contrariado" y hablando claramente de la labor del colegiado madrileño Gómez Valentín: "El árbitro nos perjudicó, no fue igual para los dos y pitó un penalti que no fue. Esa jugada nos quitó dos puntos". Ya hablando sobre el encuentro en sí, Bergantiños reconoció que el equipo blanquiazul había sido superior al Albacete: "Estuvimos más cerca de ganar que ellos, hemos dado una buena imagen y ahora hay que seguir trabajando y manteniendo esas sensaciones. Nos hubiese gustado empezar ganando pero no pudo ser", finalizó Álex.