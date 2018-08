Vicente Gómez admite que "necesitaba un cambio de aires"

Vicente Gómez, nuevo jugador del RC Deportivo, ha admitido este miércoles en su presentación con el conjunto coruñés que "necesitaba un cambio de aires" y por eso salió de la UD Las Palmas para incorporarse a un equipo que ve como claro aspirante al ascenso a LaLiga Santander.

El centrocampista compareció junto al director deportivo del club, Carmelo del Pozo, quien agradeció el compromiso que demostró el jugador en las negociaciones.

"La situación apareció en el transcurso de la pretemporada. Al principio era un poco impensable. El último día mostró una situación personal y profesional que nos corroboró al cien por cien la apuesta por él porque aparecieron otros clubes de otras categorías", indicó el responsable del área deportiva del club.

Gómez, que será blanquiazul hasta el año 2021, consideró clave la insistencia del director deportivo y aseguró estar convencido del paso que ha dado en su carrera, siempre ligada a la UD Las Palmas, club que aceptó su traspaso al conjunto coruñés.

"Necesitaba cambiar de aires, Carmelo me llamó, me insistió mucho y el Dépor es un club de Primera que está en Segunda. Creo que el cambio era a mejor y la situación en que me encontraba y la insistencia de Carmelo me trajeron para aquí", señaló.

El centrocampista explicó que salir de Las Palmas lo "tenía bien pensado" y apuntó que si se decantó por el Deportivo es porque considera que el proyecto blanquiazul es "importante".

"Estaba en mi casa, en un equipo que también puede ser importante y venir al Dépor hace ver lo mucho que valoro a este equipo y lo mucho que confío en sus posibilidades de ascenso", sostuvo.

"Prefiero que me echen de menos a que me echen de más", añadió sobre su salida del conjunto canario.

Además, comentó que "era el momento de dar el paso para seguir creciendo" en su carrera y admitió haber tenido ofertas de superior categoría.

"Alguna opción de ir a un equipo de Primera hubo, pero para mí este es un equipo de Primera que coyunturalmente está en Segunda", zanjó.

Consideró "muy ilusionante" la etapa que ha iniciado en el Deportivo y reconoció que antes de decantarse por el conjunto coruñés habló con el también canario Juan Carlos Valerón, exjugador del equipo coruñés y de la UD Las Palmas.