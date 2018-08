Natxo: "No sufrir es difícil"

El Deportivo consiguió su primera victoria de la temporada y su técnico Natxo González compareció ante los medios esbozando una sonrisa. Preguntado sobre el sufrimiento en los instantes finales del encuentro ante el Extremadura, el entrenador blanquiazul reconoció que pasarlo mal en los minutos definitivos es algo normal: "Llevo mucho tiempo en esto y no sufrir es difícil. Si no tienes margen en el marcador rival aprieta, no fuimos capaces de matar el partido y nos tocó sufrir", explicó. El equipo coruñés jugó en Almendralejo su segundo encuentro consecutivo fuera de casa, algo que otorga a estos tres puntos un valor extra, "era importante ganar fuera, necesitábamos la victoria y, aunque todo es mejorable estoy contento con los cuatro puntos de seis. Siempre quieres más pero el Francisco de la Hera no es un campo fácil y pudimos ganar un partido duro sabiendo sufrir. Fue una pena no aprovechar las ocasiones que tuvimos pero a veces viene bien ganar así", analizó Natxo González.

La plantilla mostró su alegría con los tres puntos, algo sobre lo que el técnico dijo: "Las victorias siempre hay que celebrarlas porque trabajas para ganar, y tienes la satisfacción de que el trabajo ha dado sus frutos, algo diferente a la semana pasada", explicó el entrenador alavés, quien además añadió: "hemos mejorado en cuanto a ocasiones en el área contraria, y si somos fiables defensivamente será más fácil gana".

El cuerpo técnico blanquiazul hizo cuatro cambios en el once inicial que jugó en el Carlos Belmonte, lo que deja claro el amplio banquillo que posee el equipo coruñés. Para Natxo González esta es una circunstancia obligada para este club: "La temporada es muy larga y hay lesiones, sanciones, picos de forma... por lo que si queremos llegar a donde queremos llegar tenemos que tener este fondo de armario". El técnico vasco del Deportivo elogió a una de las novedades en el once en Almendralejo, Vicente, "lo puse de inicio porque es un jugador inteligente que tiene nuestra idea de fútbol muy asimilada".