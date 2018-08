O deportivismo paga dobre por nada

Hai un tipo ao que se coñece como Tebas que está a conseguir cousas impensábeis hai tempo, pór en común a seareiros que en certos aspectos son pouco menos que inimigos. Este paisano, que é o que manda en LaLiga porque queren os clubes profesionais -na Coruña haille que ter certo agradecemento por certo 31 de xullo-, está a gañar máis adeptos cada día. Non vou falar do partido que asinou para ir aos Estados Unidos, algo que non ateiga ao Deportivo, vou falar do que están a pagar os afeccionados do Deportivo. Levan dous partidos consecutivos ás dez da noite dun venres, e que eu saiba os sábados hai moita xente que traballa. Seguro que Tebas non. Pero ademais, este tipo, que se gaba de que a española é a mellor Liga do mundo, deixou onte o moreas de deportivistas sen ollar o partido porque o sinal da televisión non chegaba segundo a que zona da Coruña. Un seareiro paga un abono e non pode ir ao campo porque os xogos se disputan en horario laboral, e paga por ver os encontros do seu equipo na súa casa e tampouco pode porque non hai sinal. Isto en 2018? O deportivismo leva dous partidos ás dez da noite dun venres; o vindeiro será o sábado ás 20.30; e a estrea na casa será diante do Sporting o domingo día 9 ás 20.45 horas; na quinta quenda visita ao Alcorcón ás 20.00 (sábado), e na sexta recibe ao Granada en Riazor un luns (día 24 de setembro), ás 21.00 horas. Unha marabilla! Iso si, hai que calar mentres alguén non explique certas cousas. Nunca o fará porque xa non está. Pero o deportivista paga dobre por nada.