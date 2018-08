Al Deportivo le acompañó el resultado pero no las formas en su partido de anoche frente al Extremadura. Se adelantó en una acción aislada al inicio de la segunda parte, con un gran remate de Quique González, y luego supo sufrir ante un Extremadura valiente que no mereció perder. Así es esta Segunda División: mucha igualdad, pocos goles y mínimas diferencias, tanto en el césped como en el marcador. Es lo que pasó anoche en el Francisco de la Hera, donde no quedó para nada claro cuál de los dos es el favorito a subir a Primera y cuál el recién ascendido desde Segunda B. El gol de Quique maquilla el tono gris del Deportivo, todavía con muchísimas cosas por mejorar, tanto en ataque como en defensa. Atrás fue menos fiable que en Albacete y concedió muchas más ocasiones. Y arriba aún está lejos de ser ese equipo vertical y con recursos variados para generar peligro. Sigue armándose, y le queda bastante para completar ese proceso, pero siempre es mejor construir apoyándose en victorias, aunque sean tan sufridas como la de anoche.

El Extremadura tenía al Dépor perfectamente estudiado. Supo elegir bien cuándo tocaba apretar arriba y cuándo esperar atrás. Le dio resultado su plan, porque el equipo coruñés volvió a tener muchos problemas para superar líneas rivales. Manejó más el balón, pero sin apenas profundidad, casi siempre muy lejos de la portería contraria. Demasiados pases hacia atrás, sobre todo de Pedro Mosquera, una de las cuatro novedades en el once con respecto al equipo que Natxo González plantó en Albacete en la jornada inaugural. Nuevos protagonistas pero idéntico dibujo, intocable, con tres mediocentros a la vez, esta vez Mosquera, Álex y el debutante Vicente. El grancanario llega para ser importante. Cuatro días de entrenamientos le bastaron para ganarse un hueco en la formación titular. Su criterio con la pelota fue una de las escasas noticias positivas para el Deportivo en una primera parte muy floja, flojísima.

Natxo quería más profundidad que en Albacete y ese propósito se quedó solo en eso, en intención. Su equipo fue muy poco vertical, mucho menos que el Extremadura, que sí supo cómo hacer daño a un rival teóricamente muy superior. Ni rastro de Carles Gil para dar sentido al juego en la primera parte. Algo más apareció el valenciano tras el descanso, pero sin acabar de ser ese faro que debe iluminar al equipo de tres cuartos de campo en adelante.

En la primera mitad las mejores ocasiones, prácticamente las únicas, fueron azulgranas. Kike Márquez fue el que más veces lo intento con buenos golpeos tanto a balón parado como desde media distancia. El Dépor solo dispuso de una clara, a la salida de una falta que que acabó con un remate de Quique desviado por un defensa a córner. Más cerca del gol estuvo Enric Gallego, que aprovechó un regalo de Bóveda para encarar a Domingos y rematar ajustado. Su disparo olía a gol pero se encontró con una buena mano de Dani Giménez. El Dépor sufría atrás para contener los arreones del modesto Extremadura, cada vez más envalentonado. Tal y como transcurría el partido, lo mejor que le podía pasar al equipo coruñés era que se llegara al descanso con igualdad en el marcador. Tan nublado estaba en ataque, que hasta Borja Valle se animó a disparar desde su propio campo para intentar sorprender a Manu García.

El berciano creció tras el descanso. Participó en la acción del gol, nada más comenzar la segunda mitad. No solo él, también Carles Gil y Vicente Gómez contactaron con el balón antes del certero remate de Quique González. Abajo y ajustado. Imparable. Le sirve para coger confianza al vallisoletano, importante no solo por el gol sino también por varios detalles de calidad. Sabe jugar de cara y de espaldas, y tiene una especial facilidad para meter el cuerpo y conservar la posesión. Pese a sus esfuerzos, al Dépor no le duró nada la pelota y fue reculando cada vez más hasta encerrarse en su área para defender los arreones del Extremadura. Aun así pudo sentenciar con dos remates de Borja Valle, el primero de cabeza y el segundo a puerta vacía tras regatear al portero. Perdonó el 0-2 el berciano, impreciso, como la mayoría de sus compañeros.

Diez saques de esquina concedió el Dépor, demasiados como para acabar con la portería a cero. A duras penas lo consiguió el equipo coruñés, superado en la recta final, sobre todo tras la entrada en el campo del veterano Capel. Metió buenos centros que Marí, sustituto del lesionado Domingos Duarte, y el debutante Moreno ayudaron a defender. El Deportivo apenas fue capaz de enlazar más de tres pases en esa alocada recta final. Renunció prácticamente por completo a defender con el balón y esta vez, al contrario que en Albacete, consiguió su objetivo de conservar hasta el final su ventaja.