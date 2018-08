Sei que só van dúas xornadas e non completas, pero polo pouco que levo ollado quedoume claro que nesta Segunda hai que arar e arar ben. Onte, por exemplo, o partido entre o Sporting e o Nàstic foi dunha intensidade tremenda, non só co balón nos pés, tamén no apartado físico. Cada balón pelexouse como se fose o derradeiro desde que comezou o partido ata que rematou. É posíbel que cando a temporada estea aló pola metade algúns futbolistas comecen a ter menos forzas -en todo caso moi poucas menos-, pero agora mesmo cada punto está custando moitísimo. Tanto que agora mesmo só Málaga, Las Palmas, Sporting e Oviedo foron quen de gañar por dous goles de diferenza; e que só Mallorca (ten que xogar mañá no campo de Rayo Majadahonda) e Granada manteñen a súa porta virxe. Complicado xogar nunha Liga na que poden pesar máis outras cousas que a habilidade coa pelota. Se hai bo manexo, pero non hai agresividade pouco se vai poder facer. Un exemplo para min nesta estrea do curso é o Albacete, que sumou dous empates cando o partido estaba xa morrendo. Primeiro perante o Deportivo no Carlos Belmonte e o sábado en Las Palmas diante do equipo amarelo, que quedou sen dous puntos cando celebraba os tres. Como o Deportivo na primeira xornada. E un dato salientábel, Las Palmas semella ilusionar por aquí, pero leva os mesmos puntos que o Deportivo coa diferenza de que os coruñeses xogaron os dous encontros como visitantes e os amarelos fixérono como locais. Hai que arar! Insisto porque todos aran e todos rascan. Onte o Tenerife non o pasou nada ben na súa visita a Almería. O vindeiro rival do Deportivo quixo tocar un pouco, pero os andaluces non estaban por seguirlle o conto e deron a todo o que se movía. Mesmo a pelota se queixou porque o trato que levou non era o que esperaba, polo menos do bando local. Tampouco é que os tinerfeñistas amosasen moito, pero algo si intentaron. Como o Elche, que mordeu ata empatar en Pamplona.