Natxo reparte juego

Cuatro cambios en el once realizó Natxo González en Almendralejo con respecto al equipo titular que eligió para el debut en Albacete. A las ausencias obligadas de Krohn-Dehli, por sanción, y Fede Cartabia, por lesión, se sumaron otras dos por decisión técnica en la alineación del pasado viernes, las de Edu Expósito y Pedro Sánchez, sin minutos frente al Extremadura después de haber formado desde el inicio en la jornada inaugural. Las novedades en el Francisco de la Hera fueron Pedro Mosquera, Vicente Gómez, Carles Gil y Borja Valle. El grancanario y el valenciano disputaron en Almendralejo sus primeros minutos oficiales de la temporada, al igual que Christian Santos y Didier Moreno, que entraron desde el banquillo. En total, el técnico vitoriano ha utilizado a 18 jugadores en los primeros dos encuentros. De ellos, solo cinco completaron todos los minutos: los zagueros David Simón, Eneko Bóveda y Diego Caballo, más el centrocampista Álex Bergantiños, el único no defensa que jugó enteros los dos partidos, junto al portero Dani Giménez.

Natxo confía plenamente en el de la Sagrada Familia, capitán sobre el césped y también fuera para ser uno de los grandes referentes del grupo. Cuatro ascensos a Primera -dos con el Dépor y otro par con Xerez y Granada- destacan en el currículum del canterano blanquiazul, con 176 partidos en Segunda a sus espaldas. 150 lleva Quique González, el autor del gol del triunfo ante el Extremadura y otro de los hombres fuertes de Natxo. El vallisoletano jugó completo el duelo de Almendralejo y una semana antes, en Albacete, fue sustituido a falta de tres minutos para el final. Por él entró el central Pablo Marí, el único que saltó las dos veces desde el banquillo.

Ni Quique ni ningún futbolista de corte ofensivo jugó todos los minutos hasta ahora. Tampoco Fede Cartabia, llamado a convertirse en uno de los pilares del equipo coruñés. Formó en la primera jornada, pero acabó siendo sustituido por una lesión de tobillo que luego le hizo ser baja para la visita al campo del Extremadura. Es duda para el duelo del próximo sábado en Tenerife, al igual que Domingos Duarte. El portugués se convirtió desde la primera jornada en uno de los fijos, pero el pasado viernes tuvo que pedir el cambio al inicio de la segunda parte al sufrir un esguince de tobillo. Su concurso en el Heliodoro Ródríguez López dependerá de cómo evolucione durante la semana. Al margen del luso, frenado por ese problema en la articulación, los otros tres defensas utilizados por Natxo sí pudieron completar todos los minutos. 180 acumulan los dos laterales, David Simón y Diego Caballo, así como el central Eneko Bóveda. El portero Dani Giménez completa la media decena de futbolistas blanquiazules que lo han jugado todo.

Fuera de esa lista de 18 que ya han participado están los todavía inéditos en este arranque de campaña: el portero Adrián Ortolá, los laterales Gerard Valentín, Sebastián Dubarbier y Saúl García, y el central Michele Somma, el último en ponerse a las órdenes de Natxo González. Cinco sin contar a Przemyslaw Tyton y Raúl Albentosa, pendientes de solucionar sus salidas del Dépor antes del viernes a la medianoche, cuando se cerrará la ventana veraniega de fichajes.

Cinco sesiones y un amistoso

Tras disfrutar de dos días de descanso, la plantilla blanquiazul regresa esta mañana (10.30 horas) a Abegondo, donde completará el primero de los cinco entrenamientos programados para preparar el encuentro del sábado (20.30 horas) en Tenerife. Mañana el equipo también trabajará en sesión matinal y por la tarde se desplazará al estadio de A Malata para enfrentarse al Racing de Ferrol (20.00 horas) en una nueva edición del Trofeo Concepción Arenal. Natxo aprovechará para foguear a los jugadores que menos están participando en este inicio de campaña.