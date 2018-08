El Tenerife suma un punto

El Tenerife, próximo rival del Deportivo, sacó un punto de su visita al Almería con un gol del serbio Malbasic a falta de nueve minutos para el final. Un tanto que igualó el anotado por Luis Rioja en el minuto 22 para los locales, que jugaron en inferioridad durante más de media hora a causa de la expulsión de De la Hoz por doble tarjeta amarilla en el minuto 52.

En Gijón, l Sporting consiguió la primera victoria de la temporada ante un flojo Nástic que apenas amenazó la puerta de Mariño. Con los rojiblancos debutaron como titulares los nuevos fichajes Djurdjevic, Álvaro Jiménez, André Sousa y Geraldes que dejaron buenas sensaciones, con la posterior presencia y gol de Robin Lod ya en la segunda mitad del encuentro.

Las bajas condicionaron en parte el once de Baraja que tuvo que optar por una solución de emergencia, en el lateral izquierdo, con la presencia de Molinero a pierna cambiada.

A pesar de ello el Sporting se mostró superior desde el pitido inicial no dejando apenas opciones al equipo catalán. El balón era suyo a través de largas posesiones y prontas recuperaciones con su presión.

Sin embargo le faltaba algo de profundidad. Apenas una oportunidad de Carmona, con un remate desde el punto de penalti, fue el único preludio al tanto de Hernán en el ecuador de la primera parte. Grave error de Fali en la salida de balón. El balón termina por llegar a Sousa que centrando desde la izquierda obliga a los defensores a tirarse al suelo dejando la pelota suelta en el área pequeña. Allí sin problemas Hernán Santana, llegando desde atrás, aprovechó el regalo para inaugurar el marcador.

En la segunda mitad, los asturianos parecieron disponer de mayores espacios, pero se mostraron muy trabados. Los cambios se revitalizaron al cuadro local y fueron precisamente los recién ingresados, Nacho Méndez y Lod, los que materializaron la jugada del segundo gol.

Por su parte, el Elche, equipo en el que militará cedido el portero deportivista Francis, arañó un punto en El Sadar ante Osasuna (1-1) tras un partido muy nivelado en el que el equipo navarro se quedó con un hombre menos desde el minuto 53 por la expulsión de David García, por doble amonestación.

En una jugada a balón parado se adelantaron los navarros por mediación de Juan Villar, en el 63, pero, en el 75, Sory Kaba, puso el empate en el electrónico. Los franjiverdes murieron en el área del meta Juan Pérez. Les faltó precisión en los últimos metros para conseguir el triunfo. Al final reparto de puntos y buenas sensaciones a nivel defensivo de un equipo muy compacto atrás al que quizás le faltó una marcha más de mitad de campo para adelante. El ritmo en esta categoría debe ser más alto.

La jornada en la categoría se cerrará esta tarde con el partido que disputarán el Rayo Majadahonda y el Mallorca (20.00 horas. El cuadro balear, que venció en la primera jornada a Osasuna (1-0) es el único que puede igualar con el Málaga al frente de la clasificación. Los andaluces ganaron sus dos partidos y los baleares pueden anotarse hoy su segundo triunfo.

El entrenador del mallorquinista, Vicente Moreno, confirmó ayer en rueda de prensa que con el fichaje del delantero congoleño Merveil Ndockyt, cedido por el Getafe hasta junio del año próximo, da por cerrada la plantilla que competirá en Segunda, conformada por 25 jugadores. "El capítulo de entradas se ha cerrado. En cuanto a las salidas, las fichas son las que son. El que no entre en las 25 fichas reglamentarias no tendrá ninguna opción de jugar", afirmó el entrenador valenciano, que compareció para analizar el partido del próximo lunes ante el Rayo Majadahonda, de la segunda jornada. "Lo que intentas es tener la mejor plantilla posible y tener los puestos doblados, no triplicados", añadió.

Moreno espera encontrar un Rayo Majadahonda similar al que se enfrentó en la eliminatoria de campeones de Segunda B, el pasado mes de junio: "La esencia es la misma, con el mismo entrenador, aunque con muchos cambios en el equipo. Ahora nos jugamos puntos y la última vez todo fue más festivo. Es un buen equipo y en Zaragoza tuvo alguna ocasión de marcar, además de gol", explicó el técnico mallorquinista.