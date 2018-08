El delantero tiene que llegar hoy

El delantero llegará hoy, según se desprende de las declaraciones que Carmelo del Pozo efectuó ayer en Abegondo. "La idea es tener cerradas las cosas antes del viernes en lo que respecta al delantero. No me gusta esperar al último día, a última hora, porque genera situaciones no controladas", dijo el director deportivo blanquiazul tras el acto de presentación de Michele Somma, el defensa italiano incorporado a principios de la semana. En principio, el martes era el día señalado para que se produjese el anuncio oficial de la incorporación de Carlos Fernández, delantero de 22 años que pertenece al Sevilla, pero la negociación se extendió más allá de lo deseado por los técnicos blanquiazules.

El cierre del mercado de fichajes se producirá mañana en la medianoche y Del Pozo no quiere aguardar a última hora para dotar al Deportivo del atacante que desea Natxo González y que creen que es necesario. Por ello apura un trabajo que está "orientado", en su opinión, y que tendría que fructificar en las próximas horas. También explicó que lo idóneo para el club es lograr una cesión -como sería el caso de Carlos Fernández-, aunque el director deportivo descarta de plano "una cesión pura y dura". Sin ningún tipo de opción no le "vale" a Del Pozo. "Cualquier cesión tiene que tener un matiz interesante para nosotros sea con opción de compra, sea con opción preferente para nosotros", explicó. "El que venga va a ser un jugador que quiera venir", añadió el director deportivo, que no se limitó a un único nombre. "Hay más nombres", que del Fernández.

Y todo, con la continuidad de Borja Valle, que Del Pozo cree que "se quiere quedar". "La idea es que se quede. Poco a poco nos vamos acercando. Esto es como un padre con un hijo y su hijo es un cabezón al principio. El padre tiene que ser inteligente y manejar los tiempos para que él entienda". Incluso cabe la posibilidad de que Valle continúe con una renovación. "Hay que ver si ese avance lo plasmamos en un contrato que se renueve aunque no sea muy largo o en un contrato interesante", explicó.

La polémica surgió ayer cuando Del Pozo se refirió a Tyton, el portero polaco con el que no cuenta el club, en un tono concluyente: "No va a seguir". "Quiero gente con hambre, no quiero funcionarios. El Dépor no puede vivir de funcionarios", frase que provocó numerosas protestas de aficionados y socios deportivistas. "Los funcionarios nos lo ganamos en un examen" se podía leer y escuchar a través del teléfono. "Debería disculparse", aseveraron. Más allá de esta polémica, lo que quiso transmitir Del Pozo es que Tyton no seguirá, aunque tengan que abonarle el año que todavía le queda de contrato.