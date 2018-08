Somma, seguro de haber elegido "bien"

Michele Somma, el defensa italiano incorporado recientemente por el Deportivo, aseguró ayer en Abegondo que está seguro de haber hecho una buena elección al firmar por el equipo coruñés. "He elegido bien al venir. Me voy a hacer un hueco, lo voy a intentar, porque no quiero estar de pasada", comentó en rueda de prensa.

Aseguró que "tenía varias ofertas en Italia" pero se decantó por la del Deportivo después de varios días de negociaciones y se mostró "encantado" de formar parte de "un equipo fuerte histórico y conocido en toda Europa".

El zaguero trasalpino se estrenó el pasado martes con la camiseta deportivista en el Trofeo Concepción Arenal disputado contra el Racing en A Malata.