Borja considera "muy positivo tener muchas más opciones arriba"

Horas antes de que se oficializara la contratación de Carlos Fernández por el Deportivo, Borja Valle analizó la inminente llegada de un delantero. "No pienso en que si viene alguien me vaya a restar, todo lo contrario. Mi pensamiento es querer hacerlo lo mejor posible con el Deportivo y que el Deportivo consiga el objetivo lo antes posible. Si viene una persona que nos va a reforzar el ataque, a ayudar, a complementar, y a sumar, bienvenido sea", afirmó el berciano, quien recordó que "la Segunda División es una categoría muy larga" y por eso "es muy positivo que el Deportivo tenga muchas más opciones arriba".

Valle se refirió a su nueva situación tras haber ampliado contrato una temporada más, hasta junio de 2020. Tenía dudas sobre su continuidad, pero únicamente porque quería estar convencido, y ahora lo está. "Dilema no creo que haya sido. Simplemente no ha sido fácil porque hay más cosas que un tema deportivo. Estos dos años anteriores he vivido situaciones complicadas aquí y quería estar listo al 100% mentalmente para tomar la decisión. Más allá de ser un jugador más importante o no, tomo la decisión porque a día de hoy me siento querido. Me siento en mi casa, con gente que me quiere, y eso es algo muy bonito", explicó el atacante.

Tenía una cláusula de rescisión baja, de un millón de euros, y eso abría la posibilidad de una salida este verano. "Surgen posibilidades pero soy Borja Valle y soy consciente de quién soy. No pensé que fuera a venir ningún equipo. Exigí tiempo, no otra cosa. Necesitaba ese tiempo para sentirme a gusto, cómodo", recalcó tras la sesión de ayer en Abegondo.

A su juicio, la mediación de Carmelo del Pozo ha tenido "muchísimo" que ver para que finalmente siga en A Coruña. "Se ha desvivido este verano por hacer las cosas bien. Solo tengo buenas palabras", explicó Valle sobre el director deportivo blanquiazul. "Necesitábamos un cambio. Veníamos de mucho tiempo con una dinámica negativa. Limpiar y empezar de cero es muy importante, con gente con hambre", comentó sobre la nueva etapa desde la llegada de Carmelo. También el técnico, Natxo González, ha sido una "figura importante" en esa apuesta por seguir en el Dépor.