Carlos Fernández, la guinda ofensiva

El delantero Carlos Fernández llegó ayer a A Coruña y superó el examen médico horas antes de que el Deportivo anunciara de forma oficial su incorporación. Llega cedido para esta campaña, procedente del Sevilla. El atacante de 22 años y 185 centímetros de estatura es la guinda para la línea ofensiva blanquiazul y, en principio, el último fichaje, siempre y cuando no se produzca alguna salida inesperada de última hora antes de esta medianoche, cuando se cerrará la ventana veraniega para realizar inscripciones. El andaluz será presentado esta mañana en Abegondo (10.00 horas), justo antes de ejercitarse por primera vez con sus nuevos compañeros a las órdenes de Natxo González. Con esta alta el técnico dispone de cuatro futbolistas para formar la pareja de delanteros: Christian Santos, Quique González, Carlos Fernández y Borja Valle, quien amplió su contrato por una temporada más de lo que tenía firmado hasta ahora. Por lo tanto, el berciano se compromete con el club coruñés hasta junio de 2020 y acaba definitivamente con la incertidumbre sobre una posible salida anticipada.

Carlos Fernández desarrolló toda su carrera deportiva en el Sevilla, con cuyo primer equipo se estrenó en 2013, con 17 años. Unai Emery fue quien le hizo debutar con la camiseta del primer equipo, que defendió once veces en Primera con un balance de dos goles. La pasada campaña, con el filial, disputó 24 partidos en Segunda en los que anotó ocho tantos. Una lesión en la rodilla izquierda lo frenó hace dos años, cuando en octubre de 2016 tuvo que someterse a una cirugía. En julio de este año notó molestias en el menisco y volvió a pasar por el quirófano para solucionar ese problema. Actualmente con el Sevilla se ejercitaba con el grupo a las órdenes de Pablo Machín y estaba disponible para la competición. Es un delantero de buen pie y que sabe desmarcarse, correr con espacios, jugar de espaldas a portería y asociarse con sus compañeros.

Con Carlos Fernández queda cerrada la plantilla, a la espera de los posibles imprevistos de última hora. Desde el club confían en que finalmente Michael Krohn-Dehli se quede. El danés fue titular en la jornada inaugural en Albacete, donde fue expulsado y posteriormente sancionado con dos partidos. Por ese motivo se perdió la visita al campo de Extremadura y tampoco podrá jugar mañana en Tenerife.

En cuanto al capítulo de salidas, se despedirá seguro Przemyslaw Tyton, el caso es saber mediante qué fórmula, si llegando a un acuerdo con el Dépor para jugar en otro equipo o bien recibiendo su correspondiente indemnización para dar por finiquitado su contrato con el club coruñés, al que llegó hace dos veranos. "Quiero gente con hambre. No funcionarios", afirmó el miércoles el director deportivo, Carmelo del Pozo, sobre el meta polaco, quien a su juicio no puso nada de su parte por encontrar antes una solución buena para todos, tanto para el jugador como para el Dépor.

Tyton volvió a ejercitarse ayer en Abegondo, al igual que Raúl Albentosa y Saúl García, otros dos que están en la rampa de salida. Sobre todo el central valenciano, que sería el quinto central en caso de que finalmente se quede en A Coruña, una posibilidad que no descartan desde el club. Es un futbolista que podría tener acomodo en alguno de los equipos de superior categoría que llegan justos de centrales al último día del mercado y, por lo tanto, es posible que hoy encuentre un destino. De lo contrario, seguirá en A Coruña casi sin opciones de jugar, porque en las preferencias de Natxo González antes están los otros cuatro futbolistas para el eje de la zaga: Domingos Duarte, Eneko Bóveda, Pablo Marí y Michele Somma. De hecho, ayer Albentosa no participó en los ejercicios tácticos, para los cuales el técnico dividió a su plantilla en dos equipos de once.

Complicado para jugar también lo tiene Saúl, desplazado por la irrupción de Diego Caballo. El exfabrilista no solo se ha ganado una ficha de la primera plantilla, sino que ha convencido a Natxo González para convertirse en el lateral izquierdo titular desde la primera jornada. Como recambio natural está Sebastián Dubarbier, uno de los fichajes de este verano. Así las cosas, Saúl podría encontrar una salida a última hora para buscar en otro equipo los minutos que, en principio, no va a tener en el Dépor.