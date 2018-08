Natxo: "Estoy satisfecho, ilusionado y contento con las incorporaciones"

Natxo González analizó esta mañana cómo queda la plantilla del Deportivo, en principio completada a la espera de posibles movimientos de última hora. Por eso viaja con 19 futbolistas a Tenerife, "por si pasa algo". "Estoy satisfecho, ilusionado y contento con las incorporaciones y con los que sea han quedado", explicó esta mañana. Sobre las posibles salidas de Tyton, Albentosa y Saúl, aceptará la solución, sea cual sea. "Si no salen tendremos que tener tres laterales y cinco centrales. Lo ideal es que puedan salir pero no me causa ningun problema", indicó.

Sobre la reciente entrada de Carlos Fernández, quien todavía no entró en la convocatoria, recordó los dos goles que le hizo la pasada temporada con el filial del Sevilla al Zaragoza que él dirigía: "Me acuerdo de él porque nos dio por saco en su campo haciéndonos dos goles. Lo conocemos de hace un par de temporadas. Tiene una gran progresión. Tuvo la mala suerte de la lesión en un momento en el que estaba a caballo del primer equipo (del Sevilla). Es un delantero zurdo, otro más, bastante completo. Define bien y es bastante fuerte llegando. A la hora de relacionarse te da continuidad al juego". Su fichaje supone "más competencia, que bien nos vendrá".

También elogió al Tenerife, el rival de mañana, al que ve como "otro de los candidatos a estar entre los mejores". "Como local siempre es un equipo muy poderoso. Es otro reto para nosotros en otro campo con dificultad", añadió Natxo esta mañana en Abegondo.