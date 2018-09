El destierro acaba en la isla

El Deportivo busca esta tarde en el Heliodoro Rodríguez López otra victoria fuera de casa para ganar confianza, auparse a las posiciones de cabeza y tomar impulso de cara al estreno en Riazor del próximo fin de semana frente al Sporting de Gijón. Antes, el equipo coruñés quiere cerrar con buena nota su peregrinaje de tres jornadas seguidas lejos de casa. Cuatro puntos de seis posibles -gracias al empate en Albacete y a la victoria en Almendralejo- es el balance con el que el conjunto de Natxo González se presenta en Tenerife. Más puntos que juego hasta ahora, porque al Dépor aún le falta bastante para ser ese equipo sólido, dominador y eficaz en las dos áreas que quiere el técnico vitoriano. Sigue en construcción, en pleno proceso de crecimiento, y hoy tiene una prueba importante para calibrar su nivel de fiabilidad a estas alturas de la temporada.

En la isla le espera un rival complicado, de los más fuertes de Segunda sobre todo en su campo, donde afrontará su primer compromiso tras haber sumado sendos empates en Tarragona y Almería. Su técnico, Joseba Etxeberria, podrá contar con el colombiano Joao Rodríguez, recuperado de su lesión, aunque en principio no será titular. En cambio, Domingos Duarte sí formará desde el inicio en el Dépor. El portugués fue duda durante la semana por el esguince que sufrió el pasado viernes frente al Extremadura, pero finalmente está en condiciones para competir. No así Fede Cartabia, todavía recuperándose de la lesión por la que tuvo que pedir el cambio ante el Albacete en la jornada inaugural.

Natxo mantendrá el bloque habitual, en principio con un único cambio con respecto a la alineación más reciente, la de Almendralejo. Según las pruebas de ayer, la novedad sería Pedro Sánchez, que volvería al once en lugar de Carles Gil. Los demás serían los mismos, incluido Vicente Gómez, una de las últimas incorporaciones, quien ya formó desde el inicio en el Francisco de la Hera. El que todavía no estará en acción será el delantero Carlos Fernández, fuera de la convocatoria después de que ayer tuviera una primera toma de contacto con el césped de Abegondo. El joven atacante es un futbolista de calidad, igual que el también andaluz José Naranjo, uno de los principales refuerzos del Tenerife. Etxeberria tiene potencial de medio campo en adelante, aunque en teoría no tanto como el Dépor, que intentará llevar la iniciativa en busca de una mayor profundidad que en las anteriores dos jornadas.