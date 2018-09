Etxeberria: "Tenemos todos los alicientes ante un gran equipo"

Joseba Etxeberria analizó ayer el carácter singular del encuentro de esta tarde frente al Deportivo, que servirá para estrenar la nueva superficie de juego del Heliodoro Rodríguez López. "Hemos seguido la evolución del césped. Está magnífico, a los jugadores se les ve con ganas de pisar el césped. Tenemos todos los alicientes: volvemos a casa y nos medimos al Deportivo, que es un gran equipo", afirmó el entrenador del Tenerife en declaraciones publicadas por la web oficial del club.

El vasco prefiere no dar pistas sobre el once inicial que alineará y, en cualquier caso, espera que su equipo sea capaz de mostrar su "mejor versión". "No me gusta dar muchas pistas al rival. Veremos lo que presentamos mañana [por hoy]. Veo a la gente muy conectada, con mucha intensidad durante la semana. Lo tengo decidido y tendremos que dar lo mejor -argumentó Extxeberria-. Esperamos ver nuestra mejor versión. Jugamos en el Heliodoro Rodríguez López. El estadio empuja mucho y nos sentimos respaldados".

En ese sentido, espera que el factor campo sea definitivo con el apoyo de sus aficionados: "Tenemos que transmitir energía para que nos ayuden en los momentos delicados de cada partido. Seguro que empujarán". Sobre los dos empates logrados a domicilio en Almería y Tarragona, el técnico del Tenerife considera que "en los dos anteriores partidos hemos acabado más enteros que los rivales, encima de ellos en dos partidos muy diferentes".