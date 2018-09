Erros, erros, mais invitos

Chegará o Deportivo ao primeiro partido perante os seus seareiros despois de ter xogado tres encontros lonxe de Riazor nos que foi quen de sumar cinco puntos. Poucos? Moitos? Antes de que comezase a Liga habería xente que asinase esta situación; eu non e moito menos despois de ollar como se desenvolveron os partidos. Nos tres o equipo de Natxo González comezou por diante no tabuleiro e so puido manter a renda nun, en Extremadura. Estes tres encontros teñen outra cousa en común, que os deportivistas teñen o control da pelota, e mesmo do xogo, pero so ata que marcan e semellan controlar o partido, pero xa sen balón. En Albacete deixaron dous puntos por mor dun penalti inexistente; en Almendralejo souberon aguantar as chegadas dos locais para manter a porta baleira; e onte, onte, non souberon nin tirar proveito dun penalti que eu non vin, nin dun segundo gol que lle daba vantaxe de novo, pero esta vez de forma non merecida. E, curioso, nun so minuto os locatarios volveron pór as táboas co tempo xa rematado. Iso lémbrame algo. Xa sei que Dani Giménez tragou ese balón. Por suposto que é a súa responsabilidade. Pero, xa o dixen noutras ocasións, é menos grave o que erraron Quique na primeira parte e Pedro co encontro xa case rematado? Ou é que os dianteiros teñen bula para todo? E falo de tres accións moi concretas. Quizáis habería que falar tamén porque o equipo xoga tan lonxe da portería rival mesmo cando ten o balón. O obxectivo é marcar e que non che marquen, pero marcar.