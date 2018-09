El Dépor golpea y encaja

Medio noqueado, casi grogui tuvo el Dépor al Tenerife. Tanto en la primera parte, de rotundo dominio coruñés, como a última hora en el breve espacio de tiempo que transcurrió desde el gol de Borja Valle (1-2) hasta el definitivo 2-2 de Jorge Sáenz. No mereció ganar porque durante casi toda la segunda parte estuvo a merced del rival, pero al final se le escaparon dos puntos que ya tenía en la mano, igual que en Albacete, donde se metió atrás y lo acabó pagando por un polémico penalti. Tres salidas y en todas el Deportivo consiguió adelantarse en el marcador, aunque solo en Almendralejo fue capaz de embolsarse los tres puntos con mucho sufrimiento ante un Extremadura volcado que no aprovechó ninguno de sus diez saques de esquina para marcar. También muchos, once, colgó el pasado sábado el Tenerife, que empató in extremis a la salida de una falta lateral gracias a la pifia de Dani Giménez en su intento de despeje. El Dépor vuelve invicto de sus tres salidas consecutivas, con un botín de cinco puntos más que decente. No pierde, pero de momento tampoco convence.

EFluido y fiable, pero solo a ratos. En estas primeras jornadas al equipo blanquiazul le está faltando dar continuidad a las buenas cosas que es capaz de hacer a ratos, durante fases de los partidos. En Tenerife, por ejemplo, manejó el balón a su antojo durante una primera parte en la que se mostró superior, tanto en el campo como en el marcador, y prácticamente no concedió ninguna ocasión. Tras el descanso, dio varios pasos atrás y el conjunto insular se fue arriba con todo.

EUn equipo reconocible. Desde el primer momento el Dépor tiene claro a qué quiere jugar, algo fundamental para convertirse lo antes posible en un equipo reconocible. Siempre utiliza el mismo sistema, con ese rombo en el centro del campo que requiere de muchos automatismos sin balón. Afectan a todos los jugadores, empezando por los dos delanteros.

EEl riesgo de recular. Igual que en Albacete y Almendralejo, en Tenerife el Dépor dio varios pasos atrás con ventaja en el marcador. En el Heliodoro fue tras la reanudación, nada más volver de los vestuarios, cuando pasó de dominador a dominado. Para frenar ese cambio tan brusco al equipo coruñés le faltó personalidad para querer la pelota y así aplacar el ímpetu insular.

EMás equilibrio con Moreno. Cuando el Dépor peor estaba, le sentó bien la entrada de Didier Moreno por Pedro Mosquera. En la posición del coruñés, como ancla por delante de la defensa, se situó Vicente Gómez y eso le dio algo más de posesión al equipo coruñés. El colombiano, por su parte, desplegó su capacidad atlética para ayudar en defensa y asomarse en ataque. Suya fue la asistencia de gol a Borja Valle para el 1-2.

EErrores individuales. A varios les faltó precisión en el Heliodoro. Uno de ellos, Eneko Bóveda, que volvió a regalar algunos balones en zonas delicadas. Tampoco fue la noche de Pedro, que entró por Quique al inicio de la segunda parte. La pifia de Dani Giménez en la acción del 2-2, en la que el Dépor volvió a defender muy hundido una acción a balón parado, empañó un par de buenas paradas que había hecho.