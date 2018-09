Un debut a contrapelo

El Dépor y su afición tienen una tensión por resolver. Muchas han sido las señales emitidas y las decisiones tomadas en un verano de oxigenación en el vestuario como pocos se recuerdan en la era moderna de este club. El deportivista siente que algo está cambiando, que tiene ante sí el embrión de algo diferente. Le consumen también las dudas lógicas sobre si la apuesta será suficiente y pesan en su ánimo años de incertezas sin un rumbo claro y una última temporada autodestructiva. Ya no fue solo bajar, fue cómo, fue el hastío de mascullar cada quince días un nuevo revés en un estadio antes inexpugnable. Septiembre de 2018. Han pasado meses tras darse un tiempo en una relación desgastada y ahora toca verse las caras, resolver las diferencias mirándose a los ojos, reanudar una convivencia. En definitiva, reconquistar a su grada y renovar una ilusión. El Dépor llega invicto del destierro de agosto, pero aún no es arrollador, no convence. Y tiene bajas importantes y centradas en posiciones ofensivas. El Sporting, en ascenso directo y un rival ya de por sí históricamente áspero, medirá sus dudas, la susceptibilidad de un deportivismo a flor de piel con el estadio en obras, con cambios de ubicación... Pocas cosas incomodan más a un seguidor que el hecho de que alteren sus rutinas. El Dépor es un grande y aspira a subir, pero vivirá un estreno en casa a contrapelo. Será un buen día para ejercitar la paciencia, la enésima vez en estos últimos años. Los ascensos llegan en junio, no al final del verano.

Y entre tanta duda, el Dépor tiene a medio construir ese pasillo de seguridad que le debe llevar a Primera. Quique, con dos goles en tres partidos, ve cortada ahora en seco su progresión. Es cierto que debía mostrarse más, tener un mayor protagonismo en el juego, incluso en la definición. Pero había conseguido despojarse de esa etiqueta de fichaje más caro de la nueva era. La lesión le envía de nuevo a la casilla de salida. Christian Santos se marcha con Venezuela. Un solar arriba. Borja Valle, un jugador diferencial, debe dar un paso al frente. Carlos Fernández tendrá que asomar la cabeza antes de tiempo. Toca lucir el fondo de armario. Metros más atrás, Domingos Duarte y Vicente Gómez son los dueños de la defensa y la medular. Con el portugués ha ocurrido lo más parecido a un flechazo. Es joven y nada le exime de fallar. Aun así, la realidad es que lleva tres partidos y tiene al deportivismo relajado ante lo que ve. Su envergadura ayuda en la defensa tan aculada de las faltas laterales. La situación de Eneko Bóveda es totalmente diferente, su titularidad corre serio peligro. Vicente, en cambio, sí que desprende también ese aire de normalidad del luso. Solo dos encuentros y diez días en A Coruña y la sensación que da es que lleva años de blanquiazul. Será indiscutible, no hay duda. Tampoco hay que olvidar que en cierta medida está afrontando un proceso de rehabilitación futbolística tras dos años asfixiantes en Gran Canaria. El Dépor necesita su llegada y su capacidad para asociarse y superar líneas como interior, también es cierto que tuvo un efecto terapéutico cuando jugó de ancla en la segunda parte ante el Tenerife. Dio pausa y criterio, liberó a un Didier Moreno que pide paso. Natxo debe decidir dónde es más rentable. Krohn-Dehli se apunta tras la sanción. Álex y Mosquera, más en el aire que nunca.

La mediapunta y la portería ofrecen, en cambio, más incertezas. Son las zonas que más flojean en esa columna vertebral. Con Pedro Sánchez aún en fase beta y Fede Cartabia en la camilla, Carles Gil ha tenido una oportunidad que necesitaba para rehabilitarse. En estos dos últimos partidos ha destilado gotas sueltas del jugador que la grada intuye que es. El problema es que siempre hay que escrutar su fútbol para intentar adivinar una resurrección. Siempre puede ser, nunca es. Pocas veces ha sido rotundo, continuo en sus prestaciones en estos tres años. Es su gran asignatura pendiente. Ahora, además, le sobreviene un problema físico. El enganche sigue siendo una posición sin dueño.

Y la portería. Es lo más parecido a una película de terror. Hoy y en los dos últimos años. El miedo viene más por lo ya vivido, por el temor ante lo desconocido, ante lo que está por venir que por el fallo de Tenerife en sí. Todos los guardametas yerran, Dani Giménez también. En el Heliodoro Rodríguez mostró su lado más humano en un momento decisivo. Le queda ahora a Natxo tomar una decisión con Ortolá llamando a la puerta. En realidad, parece pronto para introducir aún más dudas en una posición sensible y con muchos bandazos en A Coruña en los últimos años. Riazor, entre andamios, empezará a despejar este domingo todas las incógnitas.