Albentosa: "Estoy disponible para jugar el viernes"

Raúl Albentosa, cedido esta temporada por el Deportivo en el Nàstic de Tarragona, espera debutar con el equipo catalán en el campo de Las Palmas en el partido que abrirá la jornada de Segunda el viernes a las 20.00 horas. "Estoy disponible para jugar el viernes. He estado haciendo la pretemporada con el Deportivo y he ido jugando algunos de los partidos amistosos. Ahora solo me falta acabar de coger el ritmo de competición", aseguró el nuevo central del Nàstic en su presentación junto a Sebas Coris, Ramiro Guerra, Lissiane Cadamuro e Iván López, las últimas incorporaciones del equipo de Tarragona. En el acto les acompañaron el presidente, Josep Maria Andreu, y el director deportivo, Arnal Llibert Conde.