Tapia: "Es posible que el Reus nos venga a mirar a los ojos y quitarnos el balón"

Bernardo Tapia será el encargado de dirigir mañana al Deportivo frente al Reus debido a la sanción de Natxo González, castigado con dos partidos tras su expulsión en Córdoba. El segundo entrenador, que compareció esta mañana en Riazor por decisión de la dirección deportiva, no tiene "ni idea" de dónde seguirá Natxo el encuentro. "Lo ubicará el club donde mejor considere. No es algo que me preocupe", explicó Tapia, que no podrá comunicarse con Naxto durante el encuentro ni en el descanso.

En cualquier caso, confía en que el Dépor haga un buen partido ante el Reus, un rival que conoce bien de su etapa allí. "Tiene muchas virtudes. Fundamental es su desparpajo. Le están sacando rendimiento a una plantilla corta", explicó Tapia, que elogió el "descaro" de los catalanes para "buscarnos arriba", al contrario que lo que suelen hacer los rivales ante el Dépor en Riazor. "Es una situación que hasta ahora no hemos podido vivir. Es posible que el Reus nos venga a mirar a los ojos y quitarnos el balón", comentó esta mañana.

Tapia dio por zanjada la polémica por el arbitraje al Deportivo en Córdoba. "Todo el mundo ha podido ver las imágenes. No tenemos que opinar en ese sentido. No nos ayuda en nada", prosiguió el exjugador del Lugo, que dedicó elogios al exdeportivista Juan Domínguez, ahora en el Reus. "Les está dando muchas cosas: goles, equilibrio, experiencia... Es un jugador muy bueno de la categoría".

Son bajas por sanción Borja Valle, fuera los próximos cuatro encuentros tras la roja que vio en Córdoba, y Pablo Marí, cuyo castigo de un partido fue ratificado por el Comité de Apelación al no estimar el recurso del Deportivo. Por lesión se pierden el encuentro Cartabia, Dubarbier y Krohn-Dehli, mientras que Gerard Valentín vuelve a quedarse fuera de la lista por decisión técnica. Regresa a la convocatoria Didier Moreno, con el que Natxo no contó el pasado fin de semana después del viaje del colombiano para dos partidos con su selección.