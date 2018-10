Vicente Gómez: "No firmamos el empate en Las Palmas"

Vicente Gómez vivirá el sábado, al igual que su compañero David Simón, un partido "especial" en su regreso a Las Palmas. "Para mí es un partido importante primero porque es uno de los mejores equipos de la categoría y especial porque soy aficionado de Las Palmas y he pasado toda mi vida ahí", manifestó. El centrocampista, sin embargo, volvió a mostrarse convencido de la decisión que tomó de abandonar las islas y fichar por el Deportivo. "Sabía que en el plano personal tenía que tomar esa decisión porque no estaba bien y no estaba gusto. Estaba triste. Venir aquí es quitarme un lastre de encima y volver a pensar solamente en el fútbol", subrayó.

Vicente, que reconoció que será "complicado" asimilar jugar de visitante en el estadio de Gran Canaria, destacó que el equipo viajará con la intención de ganar. "Sabemos que Las Palmas es muy buen equipo, pero no vamos a firmar ningún empate. Veremos si en el contexto del partido el empate es bueno. En una categoría tan igualada ganarle a un rival directo es muy importante para nosotros", indicó.

El centrocampista también se refirió al recibimiento que espera de la afición de Las Palmas. "Espero un recibimiento bueno. Siempre defendí el escudo y los colores. Sigo siendo aficionado del equipo. Más allá del nivel malísimo que tuve el año pasado, fui profesional", recordó.