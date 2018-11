"El 1-0 era injusto a todas luces, el fútbol hizo justicia"

Bernardo Tapia se mostró ayer encantado con el empate logrado por el equipo en el último suspiro frente a la Unión Deportiva Las Palmas. "La verdad que fenomenal porque se nos escapaba el partido", resumió sobre cómo le sentó el tanto de Domingos al segundo entrenador deportivista. "Marcar en el último instante es impresionante. El 1-0 era injusto a todas luces y el fútbol ha hecho justicia", subrayó el ayudante de Natxo González, ayer de nuevo el encargado de dirigir al equipo debido a la sanción del técnico blanquiazul.

Tapia, sin embargo, también acabó expulsado ayer después de un enfrentamiento en la segunda mitad con el entrenador de Las Palmas, Manolo Jiménez. "Me da la sensación que el míster del rival dice algo a nuestro jugador y voy a defenderlo. No ha habido insultos. Da la sensación de que Manolo ha dicho algo. Ha sido un momento de calentón", explicó al finalizar el encuentro. "He cometido un error demasiado grave, calentarme más de la cuenta, y me han expulsado", reflexionó.

El segundo entrenador deportivista defendió que el equipo había intentado durante todo el partido llevar la iniciativa, pero reconoció que le había faltado acierto y continuidad en el juego. "Si miramos un poco todo el partido globalmente la propuesta nuestra ha sido de buscar la portería contraria, con más o menos acierto", destacó. "No hemos decidido bien en los últimos metros y nos ha faltado un poco de seguridad en las acciones individuales", añadió.

Tapia aseguró que a sus jugadores les había faltado mayor determinación en las zonas determinantes del campo para poder hacer más daño a la Unión Deportiva Las Palmas. "Donde se marca la diferencia ha faltado un poco de convicción", insistió el segundo entrenador deportivista.

El ayudante de Natxo González también lamentó la falta de puntería en el área "No hemos estado acertados. No es lo mismo estar fallones que no estar acertados. En el remate y la finalización hay veces que no se está afortunado", dijo.