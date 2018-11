"El golpe son solo cosas del fútbol; lo bueno es el punto"

David Simón volvió a su casa, junto a su compañero Vicente, aunque el lateral no fue muy bien recibido y, además, acabó el partido con un fuerte golpe en un pómulo. "Recibí un golpe en la pugna de un balón, pero no hubo mala intención, son cosas del fútbol", confesó el defensa al término el partido. "Lo más importante es el punto que hemos conseguido en un partido muy intenso", reconoció.

También se refirió al recibimiento que tuvo por una parte de la grada del Estadio de Gran Canaria, desde donde partieron algunos pitos cada vez que tocaba la pelota. "No me preocupa, recibí la felicitación de mucha gente y es lo que me importa".