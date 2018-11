Un Dépor que no se arruga

Al Deportivo le salvó el sábado en Las Palmas un gol en el último suspiro. Domingos rescató un empate en el descuento para mantener la buena racha de los blanquiazules frente al resto de aspirantes al ascenso. No ha perdido con ninguno desde que arrancó el campeonato y eso que ya ha jugado con buena parte de los gallos de la categoría, esos conjuntos llamados a pelear por una plaza en Primera División el curso que viene al igual que los coruñeses. Ya han jugado contra Málaga, Sporting, Granada y la propia Unión Deportiva Las Palmas con resultados positivos que permiten mantener el pulso en la cabeza de la clasificación y al mismo tiempo afianzar la propuesta de Natxo González. En gran medida el equipo logró igualar el marcador el sábado en el estadio de Gran Canaria por su insistencia en el planteamiento que propone su técnico, a pesar de que se viera algo desdibujado.

ERendimiento en las grandes citas. El empate contra Las Palmas confirmó que al Deportivo se le da bien enfrentarse al resto de aspirantes al ascenso y que se le mira con mucho respeto en la categoría. Al igual que habían hecho antes Málaga, Sporting y Granada, Las Palmas cedió el protagonismo del encuentro al conjunto de Natxo González, aunque con la salvedad de que eran los canarios los que ejercían como locales. No le importó a Manolo Jiménez que fueran los blanquiazules los que llevaran la iniciativa en un encuentro decisivo para la zona alta de la clasificación. Precisamente el Deportivo ya ha jugado ante los equipos que, junto a los propios blanquiazules, ocupan las posiciones de ascenso directo y play off. Empató frente a Málaga, Las Palmas y Albacete, le ganó al Granada y solo cayó con el Alcorcón.

EEl estilo marca el camino. El conjunto de Natxo ha firmado esos resultados apoyado en una propuesta que ha tratado de mantener, a pesar de que pueda verse diluida como le ocurrió el sábado en Gran Canaria. Al juego deportivista volvió a faltarle una vez más la fluidez en el centro del campo que necesita para generar espacios a los delanteros. También se le atragantó el partido a los laterales, más imprecisos de lo acostumbrado, pero el equipo blanquiazul logró sobrevivir hasta el descuento apoyado en su estilo. El tanto de Domingos acabó por premiar esa insistencia, pero también dejó enseñanzas para el técnico. Ya se sabía que la presión adelantada suele penalizar al equipo, pero el sábado también se demostró que las defensas cerradas suponen un desafío importante. El ataque posicional todavía no está pulido y en el arrebato final el Deportivo también quedó muy expuesto a los contragolpes.

ELuces y sombras a balón parado. El empate ante Las Palmas llevó a través de un saque de esquina lanzado con intención por Carles Gil para poner en práctica lo ensayado durante los entrenamientos. Quique prolongó en el primer palo y Domingos acabó remachando en boca de gol. El tanto maquilló el pobre rendimiento del Deportivo a balón parado, que lanzó ocho saques de esquina y no consiguió llevar peligro hasta ese último minuto. No transmite seguridad en esas acciones el conjunto de Natxo González, que también ha aportado su particular visión en ese tipo de jugadas. En defensa se mantiene la incertidumbre por la manera en la que el equipo se agrupa delante del portero y por no dejar a nadie descolgado para aprovechar un posible rechace.

EIndividualidades que suman. El Deportivo sigue sacando el máximo partido a sus jugadores más destacados. Domingos marcó el empate y además se mostró tan seguro como de costumbre como líder de la defensa blanquiazul. Además, Carlos Fernández volvió a dejar los detalles que le convierten en el futbolista con más recursos de la plantilla. El sábado exhibió el amplio repertorio que posee para asociarse y buscar alternativas que permitan solucionar los atascos que a menudo sufre el equipo cuando no encuentra fluidez en el centro del campo.