El Fabril vuelve a ganar

El Fabril doblegó al Rápido de Bouzas en Abegondo en un duelo directo en las catacumbas de la clasificación del Grupo I de Segunda B, en la que ahora es el equipo vigués el que ocupa la última plaza. El cuadro blanquiazul llevó la iniciativa durante todo el encuentro, aunque no fue hasta el segundo acto que pudo traducir el dominio en diferencia favorable en el marcador.

En dos minutos mágicos, primero Uxío y luego Yago Gandoy golpearon al equipo visitante antes de la hora de juego. El delantero, una de las novedades en el once junto a Blas, no falló de cabeza ante el centro medido de Víctor. Casi de manera inmediata, el mediocentro coruñés cabalgó hasta la frontal e impactó con su zurda un pase desde la derecha que acabó en la red. Quedaba media hora y el filial pudo sentenciar. No lo hizo y llegaron los minutos de suplicio.